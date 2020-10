Ženske tekme svetovnega pokala v skokih v Hinterzartnu prestavljene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Program svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske v nemškem Hinterzartnu so bili primorani organizatorji odpovedati, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Mednarodna smučarska zveza (Fis) jih je zaradi težav pri prenovi skakalnice prestavila v nemški Titisee-Neustadt.

Organizatorji imajo v Hinterzartnu že nekaj časa težave s prenovo naprave Rothaus, zaradi česar skakanje to zimo tam ne bo mogoče, so še zapisali pri dpa. Odpovedani tekmi bosta v istem terminu, 30. in 31. januarja, na sporedu v Titisee-Neustadtu.

Ženska sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih se bo začela 5. in 6. decembra s tekmama v norveškem Lillehammerju. To bosta edini ženski tekmi v decembru.

