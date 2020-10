Peter Prevc ima dodatno delo

Slovenski skakalci so opravili mini priprave v Planici, strokovni štab na čelu z Gorazdom Bertoncljem pa še ni mogel izluščiti imena vseh potnikov za prvo tekmo svetovnega pokala v Wisli. "Moram reči, da je bilo solidno. Tudi tekmovalci B- in mladinske reprezentance so solidno skakali. Izbor je širok, a ni le to pomembno. Pomembno je, da bi eden ali dva odskočila od ekipe," je izpostavil prvi mož stroke, ki verjame, da se bo do odhoda na Poljsko dvignil tudi naš najboljši v pretekli zimi Peter Prevc, hkrati pa tudi, da se bo sezona normalno začela.

V prvotnem načrtu je bilo, da se bo slovenska skakalna reprezentanca ob koncu oktobra pripravljala v Wisli, kjer se bo 20. novembra začela sezona svetovnega pokala, a trenutne razmere zaradi kronavirusa ne bi omogočile mirnega treninga in samega bivanja.

Zato so se v naši izbrani vrsti odločili, da trening opravijo v Planici, kjer je prav tako ledena smučina. Prva dva dneva so imeli nekaj smole z vremenom, nato pa so se razmere umirile in skakalci so lahko pod streho pospravili predvideno število skokov.

Rad bi, da bi eden ali dva odskočila. Domen Prevc se prebuja.

Timi Zajc je pričakovano med bolj pripravljenimi skakalci. Foto: Sportida "Tvegano je bilo, da bi odšli na Poljsko. Tik pred zdajci smo si premislili. Ukrepi se povsod po Evropi zaostrujejo. V Planici smo imeli milni mehurček, skakale pa so vse tri reprezentance. Tako je bilo 18 naših skakalcev, trenirali pa so tudi Američani in Kanadčani ter nekaj Avstrijcev, ki so se zaradi bližine odločili za trening pri nas," je razloge, zakaj so ostali na domačih tleh, navedel glavni trener A-reprezentance Gorazd Bertoncelj.

S skoki naših orlov ni bil v celoti zadovoljen. Vidi še kar nekaj manevrskega prostora za napredek in verjame, da bodo do odhoda na prvo prizorišče svetovnega pokala pomanjkljivosti odpravljene.

"Moram reči, da je bilo solidno. Nekatere čaka še nekaj dela. Zdaj bomo imeli še v Kranju treninge na skakalnici. Tudi tekmovalci B- in mladinske reprezentance so solidno skakali. Izbor je širok, a ni le to pomembno. Pomembno je, da bi eden ali dva odskočila od ekipe," je dejal Berti in na vprašanje, ali je kdo odskočil, odgovoril: "V tem trenutku še ne. Je pa bilo nekaj zanimivih. Timi Zajc, Anže Lanišek in Žiga Jelar so imeli dobre posamične skoke. Domen Prevc se prebuja. Iz B-reprezentance so bili nekoliko bolj razpoloženi Bor Pavlovčič, Cene Prevc in Anže Semenič. Bo še boj."

Peter Prevc ima dodatno delo

Anže Lanišek nadaljuje tam, kjer je lani končal. Peter Prevc še ni tisti pravi. Foto: Grega Valančič/Sportida S tem je mislil na izbor sedmih potnikov za odhod v Wislo. Nekako je jasno, da imajo mesto zagotovljeno Zajc, Lanišek in Peter Prevc kot naš najboljši skakalec v pretekli sezoni. "Trenutno se še lovi, malce niha. Ne moremo reči, da bi bili zadovoljni. A je položaj podoben kot lani v takšnem času. Verjamem, da se bodo stvari pri njem spremenile. Nekaj majhnih klikov mora narediti in bo vse v redu," o prvem zvezdniku slovenske reprezentance pravi Bertoncelj in glede njegovega gležnja dodaja: "Malce je še moteče. Veliko mora delati na gibljivosti, ravnotežju, mehkobi. Čim pozabi, se pozna na tehniki. Dodatno delo ima. Starejši tekmovalec je in mora toliko več delati na tem področju, ker telo ni več tako prožno kot v mlajših letih."

Dva dodatna potnika bosta po besedah Bertonclja znana po treningu v Kranju, zadnja tik pred odhodom na Poljsko. Zanimivo je, da pred potjo v Wislo skakalcem ne bo treba na test. Vsaj za zdaj je tako predvideno, vendar se lahko zaradi spremenljivih razmer, kot poudarja glavni trener, hitro obrne.

"Trenutno je tako, da si sam odgovoren, da prideš na Poljsko zdrav. Potem si sledijo Finska, Rusija …, kjer so testi obvezni. Jasno je, da bojazen glede sezone obstaja, vendar se Mednarodna smučarska zveza in organizatorji tekem pripravljajo, kot da bo vse normalno izpeljano. Razumljivo ne bo gledalcev, vendar verjamem, da tekme bodo. Zato pa imamo mi zdaj zaradi razmer v povezavi s koronavirusom toliko več logističnih opravkov. Za vsako prizorišče dobimo zelo dolge protokole, ki se jih bomo morali držati. Zelo dobro je poskrbljeno. Včasih imam občutek, da bi se doma prej kaj zgodilo kot na tekmah," pravi selektor reprezentance.

Primerjave nima nobena od večjih reprezentanc

Foto: Grega Valančič/Sportida Za Finsko je že jasno, da bodo tekmovalci spali v posebnih apartmajih, na naslednji postojanki v Rusiji bodo imeli vse poskrbljeno, da bodo ločeni. Nič drugače ne bo na uvodu v Wisli, kjer bodo imeli skakalci svoje nadstropje.

Vsi skakalci in celotno osebje bodo morali nenehno nositi maske na obrazu. Skakalci denimo vse do merjenja razkoraka na vrhu naprave, ko jo bodo lahko pred nastopom pospravili.

Glede vprašanja, kako visoko na lestvici bi lahko slovenski orli posegli v Wisli, pa vlada negotovost. V poletnem obdobju je bila le ena tekma grand prixa. Prav tako najboljše reprezentance niso trenirale skupaj na kakšni od skakalnic v Evropi, da bi imeli vsaj trenerji nekakšen obris in primerjavo. "Zaradi tega vlada negotovost. Tudi drugi se sprašujejo, kako smo mi pripravljeni. Za vse je isto," je še dejal Bertoncelj, ki je vesel, da je našim v pripravljalnem obdobju vendarle uspelo izvesti trening na skakalnicah v Innsbrucku, Garmisch-Patenkirchnu in Oberstdorfu – treh od štirih prizorišč novoletne turneje (zadnja postojanka je tradicionalno Bishcofshofen).