V mislih se mu prikazuje planiški sijaj

"Za enkrat je Planica cilj. Mislim, da se moja forma počasi dviguje, da bom potem pozimi na visoki ravni. Tako dobro še nisem čez poletje skakal," so optimistične besede mladega slovenskega skakalca Timija Zajca pred začetkom nove sezone, za katero si želi, da bi bila mirnejša kot pretekla, hkrati pa da bi skočil oziroma poletel do prve medalje na večjih tekmovanjih. In to na slovenski lepotici Letalnici bratov Gorišek.

Za 20-letnega Timija Zajca bo letošnja zima že četrta v svetovnem pokalu. Najbolje se mu je izšla druga, v kateri se je na premiernem nastopu na letalnici v Oberstdorfu veselil tudi posamične zmage, ki je za zdaj edina v njegovi vitrini.

Tisto sezono je v skupnem seštevku končal na devetem mestu, zato je bilo pričakovati, da bo v prejšnji, v kateri je bil 14., naredil preskok in se še približal najboljšim skakalcem na svetu. Uvod v zimo je bil obetaven, nato pa je prišlo obdobje pred novoletno turnejo, ko so se mu stvari začele podirati. Dolgo časa so iskali razlog za padec ravni skokov.

Rad bi, da bi se planiška medalja svetila okoli njegovega vratu

Foto: Sportida Ko je zamenjal smuči, se je v hipu vse spremenilo. Na letalnici na Kulmu je nemudoma dvakrat poletel na oder za zmagovalce, dobro formo je kazal tudi v Skandinaviji. Postajal je vroč in s takšnimi skoki bi bil nevaren tekmec za medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici, ki so bili nato zaradi pandemije koronavirusa preloženi na decembrski termin.

In prav nastop na domačih tleh med 10. in 13. decembrom, čeprav v izteku Letalnice bratov Gorišek žal ne bo bučne podpore slovenskih navijačev, je zanj zelo mamljiv. Prvenstvo bi rad zaključil z nasmeškom na obrazu in razveseliti slovenske navijače, ki bodo pred televizijskimi zasloni spremljali najboljše letalce na svetu v boju za medalje.

O tem, ali je to njegov cilj, je povedal: "Za enkrat je Planica cilj. Da bi bil na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu (februarja–marca 2021, op. a.) enak cilj, bi bil kar visok. Vendarle gre za manjšo skakalnico. Za enkrat si želim leteti čim dlje v Planici."

Tako dobro, kot skače zdaj, poleti ni skakal

Skupaj z Žigo Jelarjem sta navdušila v Lillehammerju. Na prvi tekmi je zmagal Peter Prevc, na drugi pa je bil Jelar drugi in Zajc tretji. Foto: Sportida Spodbuden podatek je, da je z zadnjimi skoki pred odhodom v Wislo, kjer bosta v soboto ekipna in v nedeljo posamična preizkušnja, zadovoljen. Pričakovati je, da bo od slovenskih skakalcev med najbolj razpoloženimi. Že v poletnem obdobju je trener Gorazd Bertoncelj izpostavljal, da sta skupaj s sostanovalcem Anžetom Laniškom najbolj konstantna.

"Mislim, da se moja forma počasi dviguje, da bom potem pozimi na visoki ravni. Tako dobro še nisem čez poletje skakal. Vesel sem, da gre vsak trening na boljše," pravi član SSK Ljubno BTC City.

Prave primerjave skakalci s tekmeci niso imeli, zato bo na Poljskem do petkovih treningov skokov vladala nekakšna negotovost. Zaradi koronavirusa so lahko poleti pod streho spravili le dve tekmi grand prixa v Wisli.

Uvod v Wislo? Pri Zajcu ni prisotne negotovosti.

Foto: Sportida Najboljšo posamično uvrstitev je imel s četrtim mestom prav Zajc, ki je pred svojimi očmi spremljal poljsko državno prvenstvo, saj so prva tri mesta zasedli Dawid Kubacki, Kamil Stoch in Piotr Zyla, ki bodo tudi pozimi med osrednjimi poljskimi aduti.

Štrene jim bodo skušali na domačih tleh pomešati slovenski orli. "Na tekmi želim pokazati čim boljše skoke. Potem bomo videli, kako visoko lahko posežem. Ni pa nobene negotovosti, ker nismo imeli primerjave. Če narediš vrhunski skok, ne moreš biti toliko zadaj. Bomo videli, kje smo," je jasen Zajc.

Čez manj kot mesec dni bo torej že sledil prvi vrhunec sezone, od katerega si mladi slovenski skakalec veliko obeta. Vendarle je dokazal, da se na letalnicah odlično znajde. Lani je torej v Oberstdorfu poletel do zmage, na Kulmu bil dvakrat na stopničkah, s četrtim in petim mestom se je ob premiernem stiku znašel na Letalnici bratov Gorišek. Po odličnem zaključku pretekle zime je z nestrpnostjo čakal Vikersund, s katerim ima še neporavnane račune, potem ko je na krstnem nastopu na norveški velikanki zasedel 25. mesto.

Se pa zato z velikim veseljem spominja ekipne zmage. In z navdušenjem lahko pričakujemo moštveni nastop slovenskih skakalcev tudi na domačem prvenstvu v Planici, kjer bodo favoriti za eno od medalj.