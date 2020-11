Na nedeljsko tekmo šest Slovencev. "Z današnjimi nastopi ne moremo biti zadovoljni."

V Wisli na Poljskem se je s kvalifikacijami za nedeljsko posamično tekmo začela 42. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. S kvalifikacijami je uspešno opravila šesterica Slovencev – Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič in Tilen Bartol, medtem ko je Anže Semenič ostal brez nedeljskega nastopa. Trener Gorazd Bertoncelj s prikazanim ni bil zadovoljen, za sobotno ekipno tekmo pa je izbral Prevca, Zajca, Jelarja in Laniška.

Za organizatorje tekem svetovnega pokala, skakalce, trenerske štabe in preostale dele ekip se je začela sezona, ki bo zahtevala precej prilagajanja, predvsem pa upoštevanja vseh ukrepov, vezanih na novi koronavirus.

Skakalne odprave ustroj letošnjega tekmovalnega obdobja, v katerem naslov brani Stefan Kraft, spoznavajo na Poljskem. Prvo dejanje v Wisli se je odvilo v petek s kvalifikacijami za nedeljsko posamično tekmo. Najboljši skok je uspel našemu najboljšemu skakalcu zadnje zime Petru Prevcu, ki je s 119 metri (111,3 točke) zasedel 16. mesto v kvalifikacijah.

Bor Pavlovčič (119 m/104,6 t) je bil 26., Anže Lanišek (113,5 m/103,2 t) 30., Tilen Bartol (116,5 m/103 t) 32., Žiga Jelar (116 m/101,3 t) 34. in Timi Zajc (111,5 m/96,8 t) 39. Anže Semenič (113 m/90,5 t) je edini med Slovenci obstal v kvalifikacijah. Uvrstitev na tekmo je zgrešil za las, kvalifikacije je končal na sila nehvaležnem 51. mestu.

Zmagovalec kvalifikacij je domači zvezdnik Kamil Stoch, ki je pristal pri 132 metrih (135,3 t), drugi je bil Japonec Jukija Sato (129 m/128,6 t), tretji pa Nemec Markus Eisenbichler (129,5 m/128,4 t).

Bertoncelj nezadovoljen

"Z današnjimi nastopi naših tekmovalcev ne moremo biti zadovoljni. To niso bili tisti skoki z zadnjih treningov. Preveč je bilo zakrčenosti, premalo dinamike na odskočni mizi. To moramo za jutrišnjo in nedeljsko tekmo močno izboljšati. Verjamem, da fantje to znajo narediti in da bodo rezultati mnogo boljši. Jutri bodo skakali Timi Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek in Žiga Jelar. Prvi cilj je, da se fantje sprostijo, da pokažejo tisto, kar znajo. Verjamem, da bomo s tem bistveno bolj zadovoljni po jutrišnji tekmi," iz Wisle sporoča Gorazd Bertoncelj.

Na sobotni ekipni tekmi bodo tako slovenske barve zastopali Peter Prevc, Žiga Jelar, Anže Lanišek in Timi Zajc. Začela se bo ob 16. uri.

Kvalifikacije, Wisla

Spored svetovnega pokala, Wisla Petek, 20. november

18.00 kvalifikacije Sobota, 21. november

16.00 ekipna tekma Nedelja, 22. november

16.00 posamična tekma

Preberite še: