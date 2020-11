Nova sezona bo za smučarske skakalce nekoliko drugačna. Glede samega dogajanja na skakalnici se sicer ne bo nič spremenilo, vendar pa bodo morali upoštevati vse dodatne ukrepe, da v balonček ne bi vstopil trenutno največji sovražnik na svetu, ki sliši na ime koronavirus. Pri OC Planica so se medtem spomnili ideje, kako bi morebiti lahko pripeljali določeno število gledalcev ob Letalnico bratov Gorišek, na kateri bo med 10. in 13. decembrom svetovno prvenstvo v poletih.

Nekdanji italijanski skakalec Sandro Pertile bo v novo sezono vstopil kot prvi mož smučarskih skokov, potem ko je dirigentsko palico prevzel od dolgoletnega vodje Walterja Hoferja. V krstni sezoni ga čaka nehvaležno delo, saj bo zaradi razmer s covid-19 nepredvidljiva.

"Naš cilj je, da pod streho pospravimo čim več tekem. Že zdaj gledamo, kje bi lahko prinesli notri odpadle v Saporu (naj bi jih nadomeščali v Klingenthalu, op. a.). Ne vemo, kako bo z generalkami za olimpijske igre v Pekingu. Tudi to luknjo bomo v tem primeru skušali zapolniti," je za Oasport.it dejal Pertile.

V Planici tudi gledalci? Organizacijski komite Planica je že pred časom prišel na idejo, da bi v teh časih vendarle nekako omogočil določenemu številu ljubiteljev skokov ogled svetovnega prvenstva v poletih (10.-13. december) v živo, vendar se o njej na glas ni smelo govoriti. Tako bi v dolino pod Poncami spustili približno 500 avtomobilov, iz katerih bi si ljudje lahko ogledali najboljše letalce na delu. To je zdaj javno potrdil tudi Pertile, vendar je pot do uresničitve tovrstne ideje še dolga. Vendarle trenutno pri nas vladajo strogi ukrepi zaradi pandemije koronavirusa. V začetku decembra bo dokončno jasno, ali bo ta manever dejansko izvedljiv ali ne. Do takrat pa vse skupaj ostaja le pri domiselni ideji.

V nekaterih športih se je za dobro prakso izkazalo ustvarjanje balončka, ki je odmaknjen od okolice. Pri skokih bo to težko izvedljivo v celoti, saj se bodo reprezentance vračale s prizorišč. Izjema bo po uvodni tekmi v Wisli, ko bodo prav vse ekipe s čarterskim letom poletele do druge postojanke v Ruki in nato še do tretje v Nižni Tagil.

Skrbeti bodo morali, da se bodo izognili koronavirusu

Zanimivo je, da ob prihodu na Poljsko negativen test za koronavirus ni potreben. Morajo pa zato opraviti dva pred odhodom na Finsko. Prvega 72 ur pred pristankom na finska tla in drugega takoj za tem.

"Za nastop na tekmah morajo skakalci in predstavniki reprezentanc imeti dva negativna testa. Tako bo lahko naš balonček lažje potoval s prizorišča na prizorišče. Vse reprezentance, ki se bodo odločile za potovanje izven okvirjev balončka, bodo morale biti ekstremno pazljive in bodo morale v tem času ustvari nov, mini balonček," poudarja Pertile.

Foto: FIS

Pravila ob morebitnih pozitivnih primerih so jasno določena, a se bodo lahko sproti prilagajali. Če bo nekdo v posamezni ekipi okužen, to ne bo pomenilo, da se bo morala celotna reprezentanca umakniti iz tekem svetovnega pokala: "Pozitivni skakalec se ne bo mogel priključiti tekmam, dokler ne bo pokazal negativnega testa. Skušali bomo tudi ugotoviti, s kom je bila okužena oseba v stiku, da bi lahko izločili še potencialne kandidate. Vendar se ob tem ne bomo prenaglili. Iz balončka bi morali denimo tisti skakalci, ki so bili s pozitivno osebo v sobi ali denimo sedeli z njim pri potovanju z enega na drugo prizorišče. Naš cilj je zagotoviti varno okolje za vse prisotne."

Italijan pozitivno zre proti sezoni, za zgled pa jim je organizacija dveh in obenem edinih tekem v poletnem grand prixu, ki sta bili prav v Wisli. "Ti dve tekmi sta pokazali, da lahko brez težav organiziramo tekmovanja. Vsi so upoštevali določila glede druženja, higienske ukrepe, nosili so maske … Prepričan sem, da bomo celotno sezono izpeljali do konca, če se bodo vsi držali ukrepov," je zaključil Pertile, ki ga tako kot skakalce prvi vrhunec čaka že med 10. in 13. decembrom, ko bo v Planici na Letalnici bratov Gorišek svetovno prvenstvo v poletih.

Dodatni ukrepi za skakalce glede koronavirusa na prvih dveh tekmah v Wisli

Hotel Vsi morajo nositi maske na javnih prostorih (lift, hodnik, restavracija …).

Reprezentance bodo imele svoj prostor v restavraciji, dostop pa je možen le z akreditacijo.

Samopostrežna hrana bo na razpolago, prav vsi pa bodo morali uporabljati tudi zaščitne rokavice.

Vode bodo dobivali izključno v steklenicah

Le vodja ekipe lahko prijavi vse člane reprezentance v hotelu, medtem ko bodo morali preostali člani počakati v avtomobilih ali pred hotelom.

Pripravljene bodo izolacijske sobe, če bo kdo imel morebiti simptome.

