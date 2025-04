Nekdanji norveški smučarski skakalec Roger Ruud je v pogovoru za Dagbladet spregovoril o razkriti aferi Norvežanov z dresi na domačem svetovnem prvenstvu, za katero meni, da je iz nje nastala prevelika zgodba. Ob tem je s prstom pokazal na Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) in njeno neprestano spreminjanje pravil, ki potrebujejo temeljito prenovo, obregnil se je tudi ob dres Domna Prevca, s katerim je skočil do svetovnega rekorda, in predlagal, kdo bi po njegovo moral prevzeti trenerske vajeti Vikingov.

Sezone svetovnega pokala smučarskih skokov je že lep čas konec, razkrito manipuliranje Norvežanov z dresi na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu pa je še vedno vroča tekma pogovorov v skakalnih krogih. O tem, kakšne ukrepe bo sprejela Mednarodna smučarska zveza (Fis), bo treba še nekoliko počakati, je pa že od razkritja afere mnogo prstov usmerjenih prav proti Fis oziroma njenim pravilom, ki so mnoge spodbudila k iskanju mej.

Zadnji v vrsti tistih, ki opozarjajo, da mora Fis pomesti pred svojim pragom, je nekdanji norveški smučarski skakalec Roger Ruud. Šestinšestdesetletnik je v pogovoru za norveški medij Dagbladet spregovoril o norveškem prirejanju dresov, Fis in še čem.

Nekdanji norveški smučarski skakalec Roger Ruud meni, da norveška manipulacija z dresi ni tako Foto: Guliverimage

"Poskušali so ustvariti nova pravila, da bi rešili eno težave, a ..."

"To je manjša težava. Vsaj za tiste, ki že leta spremljamo skakalni šport. A še dobro, da je zdaj to postalo problem, saj ga lahko enkrat za vselej počistimo. Ko vidiš pravila skakanja, se ti jih ne da brati. Tako grozna so. Brez dvoma se je Fis spravila vse globlje in tam obtičala. Poskušali so ustvariti nova pravila, da bi se rešili ene težave. A namesto da bi jih rešili, so ustvarili dve novi težavi. Smučarski skoki morajo naprej s povsem novimi pravili. In to se mora zgoditi zdaj," pravi Ruud in dodaja, da se mu beseda goljufanje v norveškem primeru zdi pretirana.

"Pravila so oblikovana tako, da te motivirajo k iskanju mej" "Pravila so oblikovana tako, da te motivirajo, da premikaš vse možne meje. In tako razmišljajo vse nacije." Foto: Guliverimage

"Čudno se mi zdi, da je besedi diskvalifikacija in neustrezno zamenjalo goljufanje. Videli smo slike dresov Nemcev, Slovencev in Poljakov, pa nikomur pa ni bilo jasno, kako so lahko prišli skozi kontrolo. Vsak premika svoje meje do maksimuma. Včasih pretiravaš. Ampak dobro, če si pretiraval, ne smeš sodelovati na tekmi in to je to. Pravila so oblikovana tako, da te motivirajo, da premikaš vse možne meje. In tako razmišljajo vse nacije," je prepričan Ruud.

Preseneča ga, da se druge nacije v nastalem položaju poskušajo braniti in se izogniti temu, češ da same niso del "kulture goljufanja", ki naj bi se vzpostavila pred kratkim, čeprav je po njegovem mnenju prisotna že dolgo.

"Vedno je bilo tako, da so vsi iskali način, kako preslepiti kontrolorja dresov, da bi kaj pridobili."

Ruud se je obregnil tudi ob dres Domna Prevca, v katerem je postavil svetovni rekord. Sprašuje se, kako je lahko dobil zeleno luč. Foto: Reuters

"Dres Domna Prevca? Bil je tako ogromen ..."

Ob tem je izpostavil dres Domna Prevca, ki je konec marca v Planici poletel do novega svetovnega rekorda 254,5 metra. "Prevčev dres je bil tako ogromen, da mi ni jasno, kako mu je uspelo prestati kontrolo. Potem je morda nekaj narobe s kontrolo dresa. Obstajajo človeški dejavniki. Morda je nekomu določen skakalec bolj všeč kot drugi in je to dovolj, da vas spusti skozi," se je v pogovoru za Dagbladet spraševal, kako je svetovni rekorder sploh prestal kontrolo.

Potrebna so pravila, ki ne bodo omogočala iskanja mej

Ruud pravi, da je zdaj na potezi Fis. "Mislim, da morajo oblikovati takšna pravila, s katerimi bodo preprečili možnost premikanja mej znotraj pravil in iskanja, do kam lahko gredo. Morali bi se vrniti nekaj desetletij v preteklost in vse ponastaviti na začetek V-sloga, ko je bila oprema standardizirana," pravi Norvežan, ki meni, da je šla Fis z vsemi pravili tako daleč, da jih je težko vse sploh razumeti. Norvežan pravi, da mora Fis popolnoma spremeniti pravila, ki morajo biti takšna, da ne bodo dopuščala možnosti poskusov iskanja mej. Foto: Guliverimage

Norvežan še dodaja, da morajo petim suspendiranim norveškim skakalcem, ki so jim suspenz s koncem sezone umaknili, v prihodnji normalno dovoliti vrnitev na tekmovanja. Na vprašanje, kdo bi bil najprimernejši za selektorja Norvežanov – suspendiranega Magnusa Breviga je za konec sezone zamenjal Anders Fannemel –, je sprva odgovoril Alexander Stöckl. A hitro spomnil, da so nekateri javno priznali, da so goljufali prav v času, ko je bil Avstrijec trener Norvežanov. Nato pa hitro našel novo ime Roar Ljøkelsøy.