Pretekli konec tedna so na zasedanju Podkomitejev Mednarodne smučarske zveze (Fis) predstavili tudi preliminarne koledarje za prihajajočo sezono, na katerih prizorišče za prvi decembrski konec tedna še ni določeno.

Termin je bil rezerviran za Wislo, a so se Poljaki prijavili le za organizacijo moških tekem, ob tem pa predlagali, da ženske izvedejo v Szczyrku v drugem terminu, kar predstavnikom Fis ni po godu. Poljaki imajo zdaj mesec dni časa, da ugodijo Fis, v nasprotnem primeru naj bi termin pripadel Klingenthalu.

Na vse skupaj se je v intervju za przegladsportowy.onet.pl odzval predsednik Poljske smučarske zveze Adam Malysz. "Nepošteno je premila beseda, povedal sem mu (Sandru Pertileju, op. a.), da je zame to škandal. Kako lahko podpišeš pogodbo in jo potem enostransko spremeniš?," se sprašuje nekdanji odlični skakalec.

Adam Malysz ne razume razmišljanja Sandra Pertileja. Foto: Guliverimage

"Imamo podpisano pogodbo ..."

Pertilejeva ideja je, da bi v kratkem obdobju poenotili moški in ženski zimski koledar, a v prihodnji sezoni bo še precej prizorišč, ki ne bodo istočasno gostila obeh taborov. Poljaki se sprašujejo, zakaj so se "spravili" ravno na Wislo.

"Navsezadnje imamo podpisano pogodbo, v kateri imamo zagotovljeno večletno organizacijo svetovnega pokala v Wisli. Tako da ne vem, za kaj točno gre. Pogovarjal sem se že s Sandrom Pertilejem in povedal sem mu, da naj bi pravilnik o organizaciji svetovnega prvenstva za ženske in moške na enem mestu začel veljati šele v sezoni po zimskih olimpijskih igrah in ne zdaj. Zame je vsiljevanje organizacije tekmovanj, ki si jih ne želite, čudna ideja," je v bolj mirnem tonu Malysz razmišljal v pogovoru za poljski Interia Sport.

Poljaki predlagajo, da bi skakalka na primer v tistem terminu tekmovalke v Szczyrku. Foto: Guliverimage

Predlagajo rešitev z drugim prizoriščem ali drugimi dnevi

"Če bodo pri Fis vztrajali, lahko izpeljemo svetovni pokal za ženske, vendar ne hkrati, saj to zahteva ogromno logistiko. Predlagali smo, da bi lahko takšna tekmovanja organizirali v Szczyrku. Lahko bi jih celo trajno dodali v koledar. Razmišljamo, kaj storiti. Morda bi lahko ženske tekme izvedli, a ne isti dan, pač pa na primer v četrtek in petek," je še dodal 47-letni, ki ne verjame, da bi se pri Fis na Poljake spravili, ker so bili na svetovnem prvenstvu v Trondheimu eni od tistih, ki so najbolj pritiskali na Fis zaradi afere z dresi.