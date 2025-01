Andreas Widhölzl: To je šport. Razumljivo je, da sta dva razočarana.

Za avstrijskim skakalnim taborom je izjemna novoletna turneja, na kateri so dominirali in v skupnem seštevku zasedli prva tri mesta. A kljub prevladi severnih sosedov je bilo po ponedeljkovi tekmi med Avstrijci kar nekaj grenkobe. Prah še vedno dviguje dolgo čakanje pred zadnjim nastopom Stefana Krafta, ki ni zdržal pritiska in je z mesta vodilnega zdrsnil na tretje, zlatega orla pa je tako osvojil Daniel Tschofenig. "Če imaš tri, ki se borijo za zmago, je to luksuzen problem. Če končajo z razliko štirih točk, ne moreš reči, da je bil eden boljši od drugega. Je pa razumljivo, da sta na koncu dva razočarana," je po koncu prvega vrhunca sezone smučarskih skakalcev dejal glavni trener Avstrijcev Andreas Widhölzl.

Avstrijski smučarski skakalci so na prestižni novoletni skakalni turneji pobrali 11 od mogočih 12 stopničk in na koncu v skupnem seštevku 73. izvedbe zapolnili celoten zmagovalni oder. Kljub dominanci pa ponedeljkova tekma še vedno dviguje prah in ga bo zagotovo še lep čas.

Vodilni na turneji Stefan Kraft, ki je moral na svoj nastop čakati skoraj deset minut, pritiska na koncu ni zdržal in je s prvega mesta zdrsnil na tretjega. Zlatega orla in denarno nagrado je na koncu odnesel Daniel Tschofenig, ki mu je do skupne zmage s slabim finalnim doskokom pomagal še rojak Jan Hörl. Trojico je v skupnem seštevku ločevalo zgolj 4,1 točke.

Avstrijski trio je na 73. novoletni turneji dominiral, a na koncu niso bili vsi zadovoljni. Foto: Guliverimage

"Precej brutalno"

Glavnemu trenerju avstrijske zasedbe Andreasu Widhölzlu se je v številnih pogovorih z novinarji smejalo, kot pravi, ima luksuzen problem, odzval pa se je tudi na Kraftove besede, da vse skupaj ni bilo pošteno.

"Dobili smo enajst od dvanajstih stopničk in tri trojne zmage, kar je precej brutalno." Foto: Guliverimage "Vsekakor je bilo zelo dramatično. Že vnaprej smo vedeli, da se bo eden smejal, druga dva pa bosta nekoliko razočarana. Vse je bilo v naših rokah. Janu je skupno zmago pokvaril slab doskok. Če ne bi doskočil tako, bi zmagal. 'Krafti' je moral dolgo čakati na vrhu. Tudi to ni bil ravno dober občutek. Na koncu je slavil Daniel. To je šport. Razumljivo je, da sta dva razočarana in da ju to jezi. To popolnoma razumem, saj sta tudi onadva želela zmagati. Končali smo na prvem, drugem in tretjem mestu, za avstrijskimi smučarskimi skoki je neverjeten dan. Dobili smo enajst od dvanajstih stopničk in tri trojne zmage, kar je precej brutalno," je v intervjuju za avstrijski medij LAOLA1 dejal Widhölzel in dodal, da se zaveda, da imajo Avstrijci trenutno sladke skrbi.

"Če imaš tri skakalce, ki se borijo za zmago, je to luksuzen problem. Če končajo z razliko štirih točk, ne moreš reči, da je bil eden boljši od drugega. Je pa razumljivo, da sta na koncu dva razočarana."

"Zelo zahteven, grenak položaj za Krafta. To ni bila namerna prekinitev. Nekateri so imeli veter v hrbet, on sprva ne, zato ga niso mogli spustiti. Žirija je delovala razumljivo." Foto: Guliverimage

"To ni bila namerna prekinitev"

Na vprašanje, kako je sam videl situacijo pred finalnim skokom Krafta in njegovo opazko o nepoštenem finalu, pa je trenerski šef v pogovoru z avstrijskim medijem razmišljal takole: "Ko mora skakalec tako dolgo stati na vrhu, je težko. Žirija ga v takšnih pogojih ni mogla spustiti. Težko je, ko ne veš, kako dolgo bo to čakanje trajalo. Na koncu je trajalo skoraj deset minut, kar je bilo po zadnjih dveh dneh zelo netipično. Zelo zahteven, grenak položaj za Krafta. To ni bila namerna prekinitev. Nekateri so imeli močan veter v hrbet, on sprva ne, zato ga niso mogli spustiti. Žirija je delovala razumljivo. Ko si športnik in tako dolgo stojiš tam, to psihično ne olajša stvari. A naleta ne morejo skrajšati, saj bi imel v tem primeru prednost pred drugimi."

48-letnik, ki je kot trener že osvojil ogromno, pravi, da ima kljub vsem lovorikam še ogromno elana in želje po uresničevanju novih ciljev: "Vsako leto so tu novi cilji, ki so vedno visoki. Dobro je, da imamo vsako leto več vrhuncev. To je neverjetno 'kul' delo."

