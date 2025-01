"Mogoče smo si želeli preveč, želeli smo si popraviti vtis. Iz tekme v tekmo nam je šlo bolje, začutili smo, da bi lahko naredili piko na i. Pregoreli smo v želji, žal se res ni izšlo," je po koncu 73. novoletne turneje, na kateri slovenskim skakalcem ni uspelo priti do želenega preboja, dejal glavni trener Robert Hrgota.

Z dramatičnim avstrijskim trobojem za zlatega orla se je v Bischofshofnu končala 73. novoletna turneja. Največ razlogov za veselje ima Avstrijec Daniel Tschofenig, ki mu je po preobratu, ko v finalu Stefan Kraft po dolgem čakanju na skok ni zdržal pritiska, uspelo skočiti na vrh. Na koncu je v seštevku turneje za 1,4 točke prehitel rojaka Jana Hörla, Kraft pa se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Slovenski tabor je upal, da bi mu, kot lani, prav na novoletni turneji uspelo doseči preboj na zmagovalni oder, a bo moral na prve stopničke v tej sezoni svetovnega pokala še počakati. Še najbolj se jim je s četrtim mestom v Garmisch-Partenkirchnu približal Anže Lanišek, ki je bil z 18. mestom danes najvišje uvrščeni Slovenec, turnejo pa končal na skupnem desetem mestu.

Anže Lanišek je v Garmischu dosegel četrto mesto, danes pa bil na 18. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Turnejo je končal na skupno desetem mestu. Foto: Guliverimage

Lanišek: Imel sem že svetlejše trenutke, a ...

"Imel sem že svetlejše trenutke, a vseeno sem nekaj izvlekel iz današnje tekme. To še vedno ni čisto slabo, vedno pa je lahko bolje," je po tekmi na avstrijskem prizorišču za slovensko smučarsko zvezo (SZS) dejal Lanišek in za nacionalno televizijo dodal: "Garmisch je bil lep, tam sem res užival, tudi tukaj je bilo včeraj res v redu na treningu ... So svetli trenutki, verjamem, da bom vse skupaj 'pregriznil'."

Zajc: Bilo je preveč "matranja"

Danes 19. Domen Prevc je turnejo končal na skupno 21. mestu, Timi Zajc na 25., Lovro Kos na 35., Žiga Jelar pa na 36. mestu. "Tole novoletno turnejo je treba čimprej pozabiti. Preprosto je bilo preveč 'matranja'," je za TV Slovenija dejal Zajc.

"Tole novoletno turnejo je treba čimprej pozabiti. Preprosto je bilo preveč 'matranja'," je za TV Slovenija dejal Timi Zajc. Foto: Guliverimage

Hrgota: Želeli smo si popraviti vtis

"Mogoče smo si želeli preveč, želeli smo si popraviti vtis z dosedanjega dela sezone. Iz tekme v tekmo nam je šlo bolje, začutili smo, da bi lahko naredili piko na i. Pregoreli smo v želji, žal se res ni izšlo," je misli po turneji za SZS strnil glavni trener Robert Hrgota.

Ob tem je v pogovoru za nacionalno televizijo dodal, da morajo zdaj najprej umiriti misli. "Seveda ne moremo biti zadovoljni s to novoletno turnejo, letos se nam ni izšla. Pomembno je, da se zdaj umirimo in izkoristimo prost konec tedna, da bomo lahko nadaljevali."

"Pomembno je, da se zdaj umirimo in izkoristimo prost konec tedna, da bomo lahko nadaljevali." Foto: Aleš Fevžer

Na vprašanje, kaj manjka slovenski reprezentanci, je Hrgota izpostavil malenkosti: "Povsod nam manjkajo malenkosti, ki se nabirajo, in hitro si zadaj. Naša oprema je ustrezna. Pomembno je, da najprej mi opravimo svojo nalogo, kot jo moramo, potem bodo tudi desetinke na naši strani. Fante je treba umiriti, saj so vsaj štirje na tej turneji pokazali, da znajo skakati."

Skakalce čaka tekmovanja prost konec tedna, svetovni pokal pa se bo nadaljeval z ekipno in posamično tekmo 18. in 19. januarja v Zakopanah.