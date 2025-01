Drama v Bischofshofnu: Kraft po čakanju v finalu potegnil kratko, zlati orel Tschofenigu

Avstrijci se po desetih letih znova veselijo prestižne skupne zmage na novoletni turneji. Prvič v karieri je zlatega orla osvojil zamejski Slovenec Daniel Tschofenig, ki je po prvi seriji zasedal peto mesto, v finalu pa skočil do zmage. Po polovici je vodil Stefan Kraft in bil v najboljšem položaju za skupno zmago, a je moral na svoj nastop zaradi vetra čakati skoraj deset minut. Pritiska ni zdržal in končal šele kot tretji. Pred njim se je na tekmi in na turneji zvrstil Jan Hörl, ki mu je orla odnesel slab finalni doskok, za Tschofenigom je v seštevku turneje zaostal 1,4 točke. Do točk so na zadnji tekmi turneje prišli trije Slovenci. Deseti na turneji Anže Lanišek je bil 18., Domen Prevc 19., Timi Zajc pa 26.