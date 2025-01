Zmagovalec tretje tekme novoletne turneje v Innsbrucku je Avstrijec Stefan Kraft, ki je prevzel tudi vodstvo v seštevku turneje. Stopničke sta zasedla še dva Avstrijca, Jan Hörl je bil drugi, Daniel Tschofenig pa tretji. V finalu so nastopili trije Slovenci, Timi Zajc je imel po prvi seriji med njimi najboljše izhodišče, napadel je s petega mesta, a v neugodnih razmerah nato pokvaril uvrstitev. Domen Prevc je bil tako danes naš najboljši skakalec na devetem mestu, Anže Lanišek je bil deseti, Zajc pa 17. Lovro Kos in Žiga Jelar, ki sta imela v paru prve serije zahtevna tekmeca, sta bila danes prekratka za finale.

Slovenskim orlom je po prvi seriji napete tekme na skakalnici Bergisel kazalo še bolje, Timi Zajc (131 in 119 metrov, 237,2 točk) je zasedal odlično peto mesto in bil le sedem točk oddaljen od odra za zmagovalce, v finalu pa se v skoraj popolnem brezvetrju ni znašel najbolje in zdrsnil na končno 17. mesto. Tudi Domen Prevc (129 in 123,5 m, 245,8 t), ki je v finalu napadal s šestega mesta, je nekoliko pokvaril svojo uvrstitev in tekmo končal na devetem mestu, Anže Lanišek (127,5 in 125 m, 244,6 t) pa je dve mesti pridobil in se z 12. po prvi seriji prebil na končno deseto.

Za zmago so obračunali Avstrijci, Jan Hörl (134 in 132 m, 271,9 t) je z daljavo dneva vodil po prvi seriji, a je moral v finalu priznati premoč izvrstnemu Stefanu Kraftu (131,5 in 132,5 m, 273,3 t), ki je z zmago prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku 73. novoletne turneje. S prvega mesta je izrinil Daniela Tschofeniga (131,5 in 127,5 m, 253,3 t), ki je bil danes tretji.

Stefan Kraft je prevzel vodstvo v seštevku 73. novoletne turneje. Foto: Guliverimage

Prekratka za finale sta bila pričakovano 42. Lovro Kos (117,5 metra) in 49. Žiga Jelar (107,5), prvi je v paru priznal premoč Hörlu, drugi pa Tschofenigu.

Skakalci se bodo po današnji tekmi preselili na zadnje prizorišče novoletne turneje v Bischofshofen, kjer bodo v nedeljo ob 16.30 kvalifikacije, zadnje dejanje turneje pa v ponedeljek, ko se bo tekma prav tako začela ob 16.30.

Innsbruck:

Slovenski pari v prvi seriji: Timi Zajc (Slo)* 131 metrov/127,5 točke - Antti Aalto (Fin) 123 metrov/111 točk

Domen Prevc (Slo)* 129 metrov/126,7 - Fatih Arda Ipcioglu (Tur) 122/109,2 točke

Anže Lanišek (Slo)* 127,5 metra/122,8 točke - Stephan Embacher (Avt) 120,5 metra/107,9 točke

Daniel Tschofenig (Avt)* 132,5 metra/134,6 točke - Žiga Jelar (Slo) 107,5 metra/77,8 točke

Jan Hörl (Avt)* 134 metrov - Lovro Kos (Slo) 117,5 metra 98,9 točke



*zmagovalec para

Zajc v poskusni seriji nedaleč od Krafta Najbolje se je v poskusni seriji znašel Kraft (131,5 metra), za 0,7 točke je prehitel Johanna Andrea Forfanga, ki je ob slabšem vetru doskočil pri 129,5 metra, in za 1,7 točke Gregorja Deschwandna. Četrti je bil Nemec Philipp Raimund, peti pa Zajc (130 metrov), ki je za Kraftom zaostal 3,1 točke. Lanišek (126 metrov) je bil 10., Prevc (121,5) 25., Jelar (110) 44. in Kos (106,5) 48. Vodilni na turneji Tschofenig (127) je bil 9., Hörl (129) pa 7.

