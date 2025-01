Poljski smučarski skakalec Andrzej Stekala je na prvi dan leta 2025 razkril, da je gej. Za ta veliki korak se je odločil, ko je nedavno umrl njegov partner. "Ljubila sva se v tišini," je 29-letnik iz Zakopan zapisal na družbenem omrežju Instagram in pojasnil, da je osem let dolgo istospolno razmerje skrival, saj se je bal, da bi bilo razkritje v konservativni poljski družbi zanj pogubno.

"Dolgo sem se spraševal, ali bom sploh kdaj zbral moč, da zapišem te besede. Leta sem živel v strahu, se skrival, prepričan, da me to, kar v resnici sem, lahko uniči. Zdaj pa si želim, da me resnično spoznate. Sem gej," je še zapisal Stekala, ki ga letos ni v poljski ekipi za svetovni pokal.

Za razkritje se je odločil po smrti svojega dolgoletnega partnerja. "Ljubezen svojega življenja" je spoznal leta 2016. "Ljubila sva se v tišini," je še zapisal, ob boleči izgubil pa spoznal, da ta ljubezen ne sme ostati skrita.

Na Poljskem istospolne poroke še niso legalne, se je pa lani v sicer nadvse konservativni družbi vseeno pojavila ideja, da bi legalizirali vsaj istospolne partnerske zveze. Na objavo Stekale, ki je kot član poljske reprezentance na svetovnih prvenstvih leta 2020 v Planici in 2021 v Oberstdorfu osvojil bronasti kolajni, so se tisoči odzvali z besedami podpore, med temi tudi njegov tekmec Norvežan Halvor Egner Granerud.

"Upam, da bo tvoje pogumno leta 2025 dobro zate, napolnjeno s svobodo, da ti ne bo več treba skrivati pravega tebe," je kolegu sporočil Granerud.

Smučarski skakalci so trenutno sredi novoletne turneje, opravili so že tekmovanja v nemškem delu tekmovanja, na skakalnicah v Oberstdorfu in Garmisch Partenkirchnu, v soboto, 4. januarja, jih čaka še tekma v avstrijskem Innsbrucku in za konec turneje še 6. januarja v Bischofshofnu.

