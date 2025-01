Tschofenig do zmage in dveh majic vodilnega, Laniška od stopničk ločile desetinke

Zmagovalec druge tekme novoletne turneje v Garmisch-Partenkirchnu je Daniel Tschofenig, ki je novi vodilni na turneji in v skupnem seštevku svetovnega pokala. Drugi je bil Švicar Gregor Deschwanden, tretji pa s 145 metri novi rekorder naprave Michael Hyboeck. Anže Lanišek je končal na četrtem mestu, tako kot v Titisee-Neustadtu, so ga tudi tokrat od stopničk ločile desetinke. Za Hayboeckom je zaostal 0,7 točke. Do točk sta od Slovencev prišla še Domen Prevc s 24. in Žiga Jelar s 27. mestom, medtem ko sta bila Timi Zajc in Lovro Kos prekratka za finale. Turneja se bo s kvalifikacijami v Innsbrucku nadaljevala v petek.

Medtem ko so se smučarke skakalke na turneji dveh večerov preselile v Oberstdorf, so smučarji skakalci na novega leta dan tradicionalno tekmovali v Garmisch-Partenkirchnu.

Michael Hayboeck je s 145 metri postavil rekord skakalnice. Foto: Guliverimage Tudi na drugem nemškem prizorišču turneje smo znova videli avstrijsko zmagoslavje. Največ razlogov, in to ogromno, ima Daniel Tschofenig. Zamejski Slovenec je vodil že po prvi seriji, ko je imel po skoku, dolgem 141,5 metrov, 2,3 točke prednosti pred rojakom Michaleom Hayboeckom. Ta je v prvi seriji zajadral do novega rekorda naprave 145 metrov.

Na tretjem mestu je bil po polovici tekme Švicar Gregor Deschwanden s 6,5 točke zaostanka za Tschofenigom, četrto mesto pa je po 139,5 metrih zasedal Anže Lanišek, ki je tu lani na prvi dan novega leta slavil zmago. Lanišek je že v poskusni seriji s 142 metri znova dokazal, da mu naprava ustreza.

Pred zadnjimi šestimi skakalci v finalu je organizatorjem nagajal spremenljiv veter, zaradi katerega so tekmo prekinili za več minut. Lanišek je nato v finalu skočil še meter dlje (140,5) in na vrhu prehitel takrat vodilnega Jana Hörla, nato pa trepetal za prve stopničke v sezoni. Deschwanden je izenačil njegovo daljavo in ga prehitel za točno dve točki. Hayboeck je nato doskočil pri 137,5 metrih in dal nekaj upanja Lanišku, a na koncu zbral 0,7 točke več, kar je bilo dovolj, da se uvrsti med Švicarja in Slovenca.

Lanišek: Občutek tukaj je res zelo dober

"Danes sem se počutil dobro, škoda morda prvega skoka na tekmi, ko sem malo preveč zaostal, saj bi lahko bilo še bolje, a ne glede na vse super rezultat, super skoki. Zdaj je treba graditi na tem. Dokazal sem, da znam, občutek tukaj je res zelo dober. Ko gre, gre. Danes sem se res prepustil, sploh poskusni skok je bil super. Gremo dalje," je po četrtem mestu v izjavi za nacionalno televizijo dejal Lanišek.

Daniel Tschofenig je zmagovalec tekme, novi vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala in turneje. Foto: Guliverimage

Tschofenig do vodstva na turneji in svetovnem pokalu

Uspešno je finalni skok opravil Tschofenig, s 143 metri je slavil zanesljivo zmago. Deschwanda je prehitel za 8,6 točke, Hayboecka za 9,9 in Laniška za 10,6 točke. Avstrijec je z zmago v seštevku turneje prevzel vodstvo, ki ga je pred tekmo držal danes osmi Stefan Kraft. Na vrhu ima 7,9 točke pred Hörlom in 8,7 pred Kraftom. Lanišek na 9. mestu turneje zaostaja 43,2 točke, v svetovnem pokalu je 11.

Prav tako je z novo zmago postal še lastnik rumene majice, saj je po devetem mestu Piusa Paschkeja za dve točki prevzel vodstvo skupnega seštevka svetovnega pokala.

Jelar do prvih točk po več kot letu dni, Prevc do prvih na turneji

Do točk sta od Slovencev prišla še Domen Prevc in Žiga Jelar, ki jih je osvojil prvič po decembru 2023. Prevc je po prvi seriji s 133 metri zasedal 19. mesto, Jelar pa je bil z isto daljavo tik za njim. V finalu sta skočila v zahtevnih razmerah in zdrsnila po lestvici. Prevc je s 123,5 metri končal na 24. mestu, Jelar pa je bil po finalnem skoku (117,5 metra) 27. Žiga Jelar je s 27. mestom prišel do prvih točk sezone. Foto: Nebojša Tejić/STA

Zajc in Kos prekratka za finale

Brez finala sta ostala preostala Slovenca Timi Zajc in Lovro Kos, ki sta bila med najskromnejšimi. Zajc je zmogel 117,5 metra in končal na 47. mestu, Kos pa je doskočil že pri 106 metrih in bil mesto za njim.

Timi Zajc je na 47. mestu ostal brez finala. Foto: Guliverimage

V četrtek prost dan, nato avstrijski del turneje

Skakalci se bodo zdaj preselili na avstrijski del novoletne turneje. V četrtek sledi drugi prosti dan, v petek pa se bo turneja s kvalifikacijami nadaljevala v Innsbrucku, kjer bo dan pozneje tekma.

V nedeljo sledijo kvalifikacije v Bischofshofnu, kjer se bo 73. turneja končala v ponedeljek, ko bo z zlatim orlom in sto tisoč švicarskimi franki okronan zmagovalec.

Garmisch-Partenkirchen, novoletna turneja, smučarski skoki:

Svetovni pokal 1. Daniel Tschofenig 796 točk

2. Pius Paschke 794

3. Jan Hörl 756

4. Stefan Kraft 599

5. Gregor Deschwanden 584

...

11. Anže Lanišek 292

14. Timi Zajc 184

37. Domen Prevc 32

43. Lovro Kos 20

46. Žak Mogel 12

51. Žiga Jelar 4 Novoletna turneja 1. Daniel Tschofenig 622,5 točke

2. Jan Hoerl 614,6

3. Stefan Kraft 613,8

4. Gregor Deschwanden 608,9

5. Johann Andre Forfanf 600

...

9. Anže Lanišek 579,3

27. Domen Prevc 381,2

29. Timi Zajc 374,7

31. Žiga Jelar 352,2

33. Lovro kos 341,7

...