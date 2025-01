Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je po torkovi zmagi v Garmisch-Partenkirchnu na drugi tekmi mini turneje dveh večerov zmagala tudi v Oberstdorfu in ubranila skupno zmago turneje. Do zmage je skočila po četrtem mestu po prvi seriji. Druga je bila Norvežanka Anna Odine Ström , tretja pa njena rojakinja Eirin Maria Kvandal. Tik pod zmagovalnim odrom je tekmo končala vodilna skakalka zime Katharina Schmid, ki se ji je Prevc približala na 26 točk. Slovenski uspeh v Oberstdorfu je dopolnila Ema Klinec, zasedla je šesto mesto, za tretjim je zaostala 2,6 točke.

Najboljša skakalka lanske zime Nika Prevc je skupno zmago mini nemške novoletne turneje dveh večerov ubranila na sijajen način. Z dvema zmagama. Potem ko se je od leta 2024 poslovila z zmago v Garmisch-Partenkirchnu, je leto 2025 odprla z zmago v Oberstdorfu. Da bi to lahko bil njen dan, se je dalo slutiti že na treningu, ko je skočila 138,5 metra, čeprav ji v kvalifikacijah in prvi seriji nato ni šlo povsem po željah.

Do 11. posamične zmage je prišla z odličnim skokom v finalni seriji. V tej so tik pred zadnjo šesterico, ki jo je odprla Ema Klinec, zaletno mesto znižali za dve mesti, na 28. Klinec je s 129.0 metri prevzela vodstvo. Za njo je skočila Norvežanka Eirin Maria Kvandal in skočila kar 139 metrov, tako da je žirija zalet pred slovensko najstnico spustila še za dve mesti. Najboljše tri v razvrstitvi turneje. Foto: Guliverimage

Prevc je doskočila pri 134,5 metrih in vrgla rokavico tekmicam. Najprej je za njo zaostala vodilna skakalka zime Katharina Schmid, nato še Anna Odine Ström, ki se je Prevc še najbolj približala in na koncu zaostala 7,5 točke. Kot zadnja v finalu je skočila Nemka Selina Freitag, prejela močan vetrovni pribitek in z zgolj 120 metri zdrsnila na peto mesto, tik pred Klinec.

Ob Prevc in Ström je na zmagovalnem odru končala še Kvandal, Schmid pa je zasedla četrto mesto. S tem se ji je Prevc v skupnem seštevku približala na zgolj 26 točk zaostanka.

Prevc znova zmagovalka turneje Tako kot lani, je tudi letos skupno zmago na turneji slavila Prevc. Za 19 točk je prehitela Kvandal, Schmid pa je na tretjem mestu zaostala 39,9 točke. Ob lovoriki zmagovalki pripade deset tisoč evrov, drugouvrščeni pet tisoč evrov, tretjeuvrščeni pa tri tisoč evrov.

Ema Klinec je dopolnila slovenski uspeh s šestim mestom, le 2,4 točke jo je ločilo do zmagovalnega odra. Foto: Guliverimage

Prevc: Po eni strani si grem že malo na živce

"Super vesela sem. Po kvalifikacijskem skoku in skoku v prvi seriji sem bila nekoliko obremenjena, nato sem se poskušala sprostiti in vesela sem, da mi je uspelo tako dobro skočiti," je Prevc dejala v prvi izjavi po zmagi za organizatorje.

"Ta lovorika mi je pomembna, ker zadnje čase hitro naredim kako napako ali pa se preveč živciram, zdaj pa imam potrditev, da tudi s slabšimi skoki lahko visoko posežem." Foto: Guliverimage V pogovoru za nacionalno televizijo se je dotaknila dneva, ki se je začel odlično. V poskusni seriji je skočila do 139,5 metra, v kvalifikacijah pa se ji ni povsem izšlo. "Po eni strani si grem že malo na živce, ker naredim dober skok, pa nato zakompliciram stvari, ampak konec koncev se je vse odlično izšlo. Ko mi je po prvi seriji Jurij dal nekaj nasvetov, sem se nekako sprostila in se odločila dobro začeti novo leto. Ta lovorika mi je pomembna, ker zadnje čase hitro naredim kako napako ali pa se preveč živciram, zdaj pa imam potrditev, da tudi s slabšimi skoki lahko visoko posežem."

Klinec: Najpomembnejši so občutki

"Tudi če je šesto mesto, so bolj pomembni občutki, s katerimi grem naprej." Foto: Guliverimage "Že pred sezono sem rekla, da bom zadovoljna z mestom, če bom naredila dober skok. Včeraj se mi je en skok ponesrečil, danes so bili vsi štirje skoki dobri, pri zadnjem sem stopila še malo na gas. Tudi če je šesto mesto, so bolj pomembni občutki, s katerimi grem naprej. Vzdušje v Oberstdorfu je izvrstno, skakalnice, na eni sem postala svetovna prvakinja, mi ustrezajo. Nika Prevc pa me je že na treningih poleti zelo potegnila naprej in gotovo ne bi tako dobro nastopala, če ne bi bila ona tako dobra," pa je bila v izjavi za nacionalno televizijo zadovoljna Ema Klinec.

Bodlaj obstala v prvi seriji, trio v kvalifikacijah

Na tekmi je nastopila še Taja Bodlaj, ki je bila na 25. mestu prekratka za finale, v katerega se je na turneji uvrstilo le 20 skakalk. Tina Erzar, Ajda Košnjek in Katra Komar so obstale v kvalifikacijah.

Selitev v Beljak

Skakalke bodo znova v tekmovalnem ritmu konec tedna, ko bodo v nedeljo in ponedeljek tekmovale na "praktično domačih" tekmah v Beljaku.

Izidi, ženske: 1. Nika Prevc (Slo) 311,9 točke (122,0/134,5 m)

2. Anna Odine Stroem (Nor) 304,5 (129,0/132,0)

3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 300,1 (122,5/139,0)

4. Katharina Schmid (Nem) 299,4 (130,5/123,5)

5. Selina Freitag (Nem) 298,4 (130,5/120,0)

6. Ema Klinec (Slo) 297,5 (121,0/129,0)

... - ni se uvrstila v finale:

25. Taja Bodlaj (Slo) 97,8 (96,5) - izpadle v kvalifikacijah:

42. Ajda Košnjek (Slo)

43. Tina Erzar (Slo)

45. Katra Komar (Slo) Turneja dveh večerov 1. Nika Prevc 587,7

2. Eirin Maria Kvandal 568,7

3. Katharina Schmid 547,8

...

6. Ema Klinec 535,1

... Svetovni pokal: 1. Katharina Schmid 555 točk

2. Nika Prevc 529

3. Eirin Maria Kvandal 306

4. Selina Freitag 303

5. Elisa Eder 295

...

7. Ema Klinec 252

31. Nika Vodan 20

33. Taja Bodlaj 16

36. Tina Erzar 8



Kako je bilo v kvalifikacijah?

Nika Prevc je bila na prvi tekmi turneje na zadnji dan leta 2024 prepričljivo najboljša. Kljub težavam ob prvem skoku je ugnala Norvežanko Eirin Mario Kvandal in Avstrijko Evo Pinkelnig. Pred obema je imela pred drugo tekmo 7,2 oziroma 16,5 točke naskoka, vse druge zaostajajo že 26,7 točke ali več. Na 12. mestu je prvo tekmo končala Ema Klinec, ki je bila razočarana predvsem nad prvim skokom.

A Klinec je v Oberstdorfu danes pokazala dva dobra skoka. Na treningu je bila tretja, v zahtevnih kvalifikacijah, ko so spreminjali zaletna mesta, pa s 124,5 metra najdaljša in zasedla drugo mesto. Po njenem skoku so zaletno mesto znižali za dve, na koncu jo je prehitela le vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Katharina Schmid (118 metrov), ki je Slovenko prehitela za 7,5 točke.

Niki Prevc se kvalifikacijski skok ni posrečil, ob vetru v hrbet, ki je bil ob zadnjih skakalkah vse najmočnejši, je zmogla 111,5 metra in zasedla peto mesto. Na tekmo se je s 27. mestom uvrstila še Taja Bodlaj.

Trio prekratek za tekmo

Preostala slovenska trojica je bila za nastop na drugi tekmi turneje, na kateri si vstopnico pribori le 30 skakalk, v finalu pa jih skače 20, prekratka. Ajda Košnjek (94,5) je zasedla 42. mesto, Tina Erzar (94,5) se je zvrstila tika za njo, Katra Komar (87,5) pa je kvalifikacije končala na 45. mestu.