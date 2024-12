Izjemna Nika Prevc do jubilejne, desete zmage

Organizatorji turneje dveh večerov so predstavili nov format tekmovanja. Prva serija je potekala na izpadanje, v finale pa se je prebilo 20 tekmovalk, in sicer zmagovalke 15 parov ter pet srečnih poraženk. Prva izmed Slovenk je bila na delu Ema Klinec, ki je gladko slavila v paru s Čehinjo Anežko Indračkovo, a ob slabših vetrovnih razmerah zasedla 14. mesto po prvi seriji. Nika Prevc je gladko ugnala Avstrijko Marito Kramer, ki v tej sezoni ne najde poti iz krize. Branilka naslova na turneji je s skokom, dolgim 134 metrov, krepko prevzela vodstvo. Najbolj se ji je nato približala Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je za njo zaostala 4,5 točke. Tretja je bila Agnes Reisch iz Nemčije.

Tudi v drugi seriji je bila prva na delu Klinec in z daljšim skokom kot v prvi na koncu pridobila dve mesti. Deseterica se ji je na koncu izmuznila za točko in pol. Avstrijka Eva Pinkelnig je napadla z izjemnim skokom, dolgim 137,5 metra in na prvem mestu vztrajala vse do zadnjih dveh. Vodstvo je nato prepričljivo prevzela Kvandal, Prevc pa je s še enim dolgim skokom, dolgim 135,5 metra, Norvežanko ugnala za 7,2 točke.

Taja Bodlaj, Ajda Košnjek, Tina Erzar in Katra Komar so izpadle že v ponedeljkovih kvalifikacijah.

"Mislim, da je to najboljši zaključek leta"

Prevc je v prvi izjavi po tekmi za RTV Slovenije dejala: "Ta tekma mi je nekaj pomenila in mislim, da je to najboljši zaključek leta. Oba skoka sta bila sicer kar precej raztresena, a veseli me, da vseeno lahko skočim daleč. V Oberstdorfu ne bom napadala kot danes, ampak se bom poizkusila sprostiti. Od poletnih priprav dalje imam rada tisto skakalnico in upam, da se bo to odrazilo tudi jutri."

Nemka Katarina Schmid, tokrat peta, ima po tekmi na olimpijski skakalnici le še 76 točk prednosti pred Prevc, ki je v prejšnji sezoni rumeno majico prevzela v Beljaku. Kaj lahko se to zgodi tudi v aktualni, v Oberstdorfu pa bo nastopila v majici vodilne na turneji.

Garmisch-Partenkirchen, tekma

V sredo skakalke ob 14.45 v Oberstdorfu najprej čakajo kvalifikacije, ob 16.15 pa je predviden začetek druge tekme turneje.

