Vroče polemike v skokih: sumljiva prednost avstrijskih skakalcev?

Avstrijski smučarski skakalci na letošnji novoletni turneji naravnost blestijo. To pa med tekmeci povzroča nemalo začudenja. Kaj imajo Avstrijci, česar drugi nimajo? Očitno se nam obeta še zelo zanimiva novoletna skakalna turneja.

Na prvi tekmi novoletne turneje v Oberstdorfu so Avstrijci že v kvalifikacijah zasedli prvih pet mest, na tekmi pa vsa tri prva mesta. Seveda so se ob tem začela pojavljati ugibanja, kaj je pravzaprav skrivnost njihovega uspeha.

Očitno so delo bolje opravili kot mi

Norvežan Johann Andre Forfang ne skriva dejstva, da imajo Avstrijci nekaj več, saj drugače ekipno ne bi bili tako močni. "Malo težko je to opazovati, vendar moramo to ceniti. Tudi sami smo preizkušali različne rešitve, a brez uspeha. Očitno so delo bolje opravili kot mi. Moramo delati naprej, da jih ujamemo," je v uvodu povedal Forfang.

Podobnega mnenja je Halvor Egner Granerud, ki pravi, da smo lahko prepričani, da imajo Avstrijci boljšo opremo kot vsi ostali. Ob tem dodaja, da oprema ne skače sama od sebe in da je očitno, da Avstrijci zelo dobro opravljajo svoje delo.

Maren Lundby je prepričana, da se nekaj skriva za uspehi Avstrijcev. Foto: Sportida

Nedvomno je nekaj za tem

Precej bolj sumničav je Kristoffer Eriksen Sundal. Ta meni, da je avstrijska prevlada sumljiva. Še korak dlje je šla nekdanja skakalka, danes pa strokovna komentatrka Maren Lundby: "To je noro. Nedvomno je nekaj za tem," je povedala 30-letna Norvežanka.

Daniel Tschofenig je na uvodni tekmi novoletne turneje zasedel tretje mesto. Foto: Guliverimage

Kaj pravijo Avstrijci?

Na vse očitke se je na kratko odzval Daniel Tschofenig, eden od vodilnih avstrijskih skakalcev, ki pravi, da ničesar ne skrivajo. "Naj raziskujejo, kolikor želijo. Nimamo velikih skrivnosti," je bil kratek Tschofenig.

