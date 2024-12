Novoletna skakalna turneja se danes začenja zares

Avstrijci so v soboto delovali zelo zanesljivo, tekmecem pa niso prepustili veliko. Kar pet jih je bilo na prvih mestih, najboljši pa Daniel Tschofenig, za njim so se zvrstili še Stefan Kraft, Michael Hayböck, Jan Hörl in Maximilian Ortner. Šesti pa je bil vodilni v svetovnem pokalu Nemec Pius Paschke. Slovenci so se vsi uvrstili na tekmo, niso pa bili povsem v ospredju. Lovro Kos je zasedel 15. mesto, Anže Lanišek je bil 22., Timi Zajc 23., Domen Prevc 29., Žiga Jelar pa 46.

Do zdaj sta to prestižno lovoriko med Slovenci osvojila le Peter Prevc in Primož Peterka, letos pa bo v nedeljskem finalu zagotovo nastopil vsaj en slovenski skakalec, saj se bosta v paru udarila Prevc in Lanišek. Zajca čaka dvoboj z Ukrajincem Jevhenom Marusiakom, Kosa z Japoncem Keičijem Satom in Jelarja z Avstrijcem Maximilianom Ortnerjem.

V prvi seriji se bodo skakalci pomerili v parih na izpadanje.

Pari s slovenskimi tekmovalci v prvi seriji: Jevhen Marusiak (Ukr) – Timi Zajc (Slo)

Domen Prevc (Slo) – Anže Lanišek (Slo)

Keiči Sato (Jap) – Lovro Kos (Slo)

Žiga Jelar (Slo) – Maximilian Ortner (Avt)

