Smučarski skakalci so z današnjimi kvalifikacijami v Oberstdorfu začeli lov na zlatega orla, ki ga bo prejel najboljši na 73. izvedbi novoletne turneje. Na uvodno nedeljsko tekmo prestižne turneje se je uvrstilo vseh pet slovenskih orlov, Žiga Jelar, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so bili v kvalifikacijah zanesljivi, Lovro Kos, ki je edini od Slovencev preletel 130 metrov, pa je bil najboljši med njimi. Vrh pa so danes zasedli avstrijski skakalci. Nedeljska tekma pod Senčno goro se bo začela ob 16.30.

Žiga Jelar se je s 118,5 metri (118,8, točke) kot prvi izmed Slovencev uvrstil na nedeljsko tekmo, nekaj časa je sicer preždel v t. i. čakalnici, a je bilo dovolj skakalcev slabših od njega, da si je dokaj hitro zagotovil mesto med petdeseterico, ki bo šla v boj jutri.

Odlično pa je s kvalifikacijskim skokom opravil Lovro Kos, kot prvi preletel 130 metrov (131) in si s 141,2 točkami zelo zanesljivo priboril nedeljski nastop. Tudi Domen Prevc je bil s 129 metri (130,5 t) zanesljiv, čeprav sam s svojim skokom ni bil videti preveč zadovoljen.

Timi Zajc se v zahtevnejših razmerah (veter v hrbet) ni odrezal najbolje, vseeno pa si je tudi on s 123,5 metri (136,4 t) zanesljivo zagotovil nedeljski nastop. Tudi v svetovnem pokalu najbolje uvrščeni Slovenec Anže Lanišek je s 127 metri (136,6 t) nekoliko zaostal za svojimi pričakovanji, a se tudi on zanesljivo uvrstil na nedeljsko tekmo.

Kos je bil tako v kvalifikacijah naš najboljši, končal jih je na 15. mestu, Lanišek in Zajc sta bila 22. in 23., Prevc 29. in Jelar 46. Na vrhu so povsem zagospodarili Avstrijci, zmagal je Daniel Tschofenig, za njim so se zvrstili Stefan Kraft, Michael Hayböck, Jan Hörl in Maximilian Ortner. Šele na šestem mestu je kvalifikacije končal prvi Neavstrijec, vodilni skakalec svetovnega pokala, domačin Pius Paschke.

Pred današnjimi kvalifikacijami so skakalci opravili še z dvema skokoma za trening, v teh sta bila med Slovenci najboljša Lanišek in Zajc, s prvim pa se je izkazal tudi Kos, ki pa v drugo ni ponovil dosežka.

Nedeljska tekma pod Senčno goro se bo začela ob 16.30, v prvi seriji se bodo skakalci pomerili v parih na izpadanje.

Do zdaj sta to prestižno lovoriko med Slovenci osvojila le Peter Prevc in Primož Peterka, letos pa bo v nedeljskem finalu zagotovo nastopil vsaj en slovenski skakalec, saj se bosta v paru udarila Prevc in Lanišek. Zajca čaka dvoboj z Ukrajincem Jevhenom Marusiakom, Kosa z Japoncem Keičijem Satom in Jelarja z Avstrijcem Maximilianom Ortnerjem.

Pari s slovenskimi tekmovalci v prvi seriji: Jevhen Marusiak (Ukr) – Timi Zajc (Slo)

Domen Prevc (Slo) – Anže Lanišek (Slo)

Keiči Sato (Jap) – Lovro Kos (Slo)

Žiga Jelar (Slo) – Maximilian Ortner (Avt)

Vsi si želijo pokazati več

"Zadovoljen sem, da sem nekako formo s treningov prenesel na tekmo oziroma kvalifikacije. Če bo šlo tako naprej, bom zelo zadovoljen," je za TV Slovenija po kvalifikacijah povedal Lovro Kos. "Rad bi pokazal takšne skoke, kot se jih na zadnjih dveh treningih doma, ampak morda želja v tem trenutku še presega sposobnosti, moram se malo umiriti," pa je dejal Jelar.

"Zanimivo je, da sem pri vseh rezervah, ki jih imam v svojih skokih, še vedno zraven. Vesel sem, da se ni ponovila zgodba iz preteklih let, ko sem prišel v Oberstdorf in bil čisto izgubljen. Še veliko lahko naredimo na tehniki in pozitivno grem v naslednje dni," pa je za nacionalno televizijo povedal Domen Prevc.

V nedeljo se bo v paru pomeril z Laniškom. "Na treningih sem bil pri obeh skokih precej pozen, v kvalifikacijah sem poskušal to popraviti, pa se zato nisem dovolj dobro sprostil. Ko se malo zategneš in ker smo tako zelo skupaj, je ... Ko pride do tega klika, si lahko zelo hitro spredaj," ostaja optimističen Domžalčan, medtem ko bo Timi Zajc iskal ideje za izboljšanje svojih skokov.

Oberstdorf, kvalifikacije

