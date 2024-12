S sobotnimi kvalifikacijami v Oberstdorfu se začenja 73. novoletna skakalna turneja, na kateri za glavne favorite na stavnicah veljajo Avstrijci in Nemci. Zadnji upajo, da bi vodilni skakalec sezone Pius Paschke lahko prekinil urok, ki traja že debeli dve desetletji. Nemci so se skupne zmage na turneji zadnjič veselili daljnega leta 2002, ko je bil najboljši Sven Hannawald. Bo Paschke zdržal pritisk? Lansko skupno zmago brani Rjoju Kobajaši, a je daleč od želene forme. Slovenski tabor, ki še čaka na prve stopničke sezone, od peterice največ pričakuje od lani petega na turneji Anžeta Laniška in Timija Zajca, je pa visoko zadnjo turnejo končal Lovro Kos na sedmem mestu. Ob trojici bosta turnejo začela še Domen Prevc in Žiga Jelar.

Konec je čakanja, skakalci bodo jutri začeli prvi vrhunec sezone, že 73. prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic. Ta se bo začela v Oberstdorfu, kjer bodo v soboto kvalifikacije, v nedeljo ob 16.30 pa prva posamična tekma. Sledi dan premora in selitev v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo na zadnji dan leta kvalifikacije, na prvi dan leta 2025 pa ob 14. uri sledi druga tekma.

Po koncu nemškega dela se bo karavana preselila v Avstrijo, kjer se bo turneja s kvalifikacijami nadaljevala 3. januarja v Innsbrucku, kjer bo dan pozneje tekma. V nedeljo, 5. januarja, sledi še začetek programa na zadnjem prizorišču, v Bischofshofnu, kjer bodo zlatega orla podelili 6. januarja.

Japonec zadnji zmagovalec ...

Lani je glavno nagrado osvojil Rjoju Kobajaši. Foto: Guliverimage Na lanski turneji se je prestižne nagrade znova veselil Rjoju Kobajaši, ki je ob zlatem orlu prejel še sto tisoč švicarskih frankov (malo manj kot 107 tisoč evrov). Za Japonca je bila to še tretja skupna zmaga, a v letošnji sezoni ne spada v ožji krog favoritov za zmagoslavje – še na nobeni posamični tekmi ni bil med deseterico, najvišje je končal pretekli konec tedna na 12. mestu.

Sezona po nemško-avstrijskih notah

Dozdajšnji rezultati pravijo, da gre zmagovalca iskati v avstrijskem in nemškem skakalnem taboru, ki imata med prvo deseterico v skupni razvrstitvi kar sedem svojih tekmovalcev, so pa na tako nepredvidljivem tekmovanju mogoča presenečenja.

Nemci največ upov polagajo v vodilnega skakalca Piusa Paschkeja, ki je na desetih posamičnih tekmah sezone zmagal petkrat, "ranljivost" pa pokazal prav na zadnji postaji v Engelbergu, ko je vknjižil najslabši uvrstitvi tekmovalnega obdobja (10. in 18. mesto).

Zadnji nemški zmagovalec novoletne turneje je bil leta 2002 Sven Hannawald. Foto: Guliverimage

Da bi našli zadnjega nemškega zmagovalca turneje, je treba čas zavrteti za več kot dve desetletji, ko je v sezoni 2001/02 slavil Sven Hannawald. Nemci upajo, da bo Paschkeju ali pa komu drugemu iz falange (Andreas Wellinger je v skupnem seštevku 6., Karl Geiger 9.) uspelo končati dolg urok. A 34-letni vodilni skakalec zime pred tem opozarja: "Ne bo lahko zmagati na turneji. Samo v naši reprezentanci je kar nekaj odličnih tekmovalcev, ki so že stali na zmagovalnih stopničkah na tem tekmovanju. Treba pa je vedeti, da na tej turneji potrebuješ tudi malo sreče. Nihče ne more biti pred turnejo prepričan v zmago."

Zadnji Avstrijec, ki je slavil na turneji, je bil leta 2015 Stefan Kraft. Foto: Guliverimage Paschkejev slabši konec tedna v Švici je izkoristil Avstrijec Daniel Tschofenig in se mu z zmago in drugim mestom v skupnem seštevku približal na zgolj 79 točk. Med prvo četverico svetovnega pokala sta še tretji Jan Hörl in četrti Stefan Kraft, ki brani veliki kristalni globus, na osmem mestu pa imajo še Maximiliana Ortnerja.

Prav Kraft je zadnji avstrijski zmagovalec turneje, to mu je uspelo v sezoni 2014/15, tako da tudi severni slovenski sosedi že lep čas čakajo na orla, a ob tem kot glavnega favorita izpostavljajo vodilnega Nemca: "Do zdaj je bil bolj konstanten od nas. Ustreza nam, da ga lovimo. Ni nepremagljiv," pravi Tschofenig. Daniel Tschofenig je le eden od več avstrijskih adutov za zmagoslavje na turneji. Foto: Guliverimage

Med prvo deseterico svetovnega pokala so ob omenjenih še Švicar Gregor Deschwanden, Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal in Anže Lanišek. Slovenski tabor upa, da bi zadnji lahko mešal štrene pri vrhu, glavni trener Robert Hrgota verjame, da se bo slej kot prej za stopničke na tekmi odprlo tudi Timiju Zajcu. Slovenci v tej zimi še niso bili na zmagovalnem odru, Lanišek je bil četrti, Zajc pa dvakrat peti. Slovenski tabor še čaka na prve stopničke sezone. Foto: Aleš Fevžer

"Točno vem, kaj želim letos, po kaj grem na novoletno turnejo. Ne bom skrival želje. Vsi vemo, česa si skakalci tam želimo. Gre se po orla. Če bo, bo, če ne bo, ne bo. Najpomembnejše je, da pridem tja in skačem sproščeno. Da počepnem in odskočim, kot znam, 'prilepim' čim bližje ravnini, potem bodo pa seštevki povedali, kakšen rezultat bo. Najpomembnejše mi je, da bom imel prave občutke," je pred dvema tednoma o ciljih za novoletno turnejo dejal lani peti na turneji Lanišek, ki mu skakalnica v Ga-Pa zelo ustreza, tam je v lanski sezoni skočil do zmage.

Trenutno 14. skakalec zime Zajc si želi predvsem konstantnosti in mirnosti: "Konstantnosti mi je v preteklosti manjkalo, tiste pri vrhu, saj ti tista pri 30. mestu nič ne koristi (smeh, op. a.). Vemo, da je novoletna turneja svoje poglavje. Tam vsi začnemo z nule. Velikokrat se je že zgodilo, da se marsikateremu favoritu tam ne izide po željah. Jaz si želim skočiti tja s prazno glavo, potem pa bom iz dneva v dan videl, kam nas bo peljala pot."

Hrgota bo na začetku turneje računal na Laniška, Zajca, Kosa, Domna Prevca in Žigo Jelarja.

Skakalci bodo turnejo, na kateri je posebnost ta, da v prvi seriji tekme skačejo v parih na izločanje, začeli v soboto ob 16.30.

73. novoletna turneja štirih skakalnic OBERSTDORF: Sobota, 28. december

16.30 kvalifikacije Nedelja, 29. december

16.30 posamična tekma GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Torek, 31. december

13.30 kvalifikacije Sreda, 1. januar

14.00 posamična tekma INNSBRUCK: Petek, 3. januar

13.30 kvalifikacije Sobota, 4. januar

13.30 posamična tekma BISCHOFSHOFEN Nedelja, 5. januar

16.30 kvalifikacije Ponedeljek, 6. januar

16.30 posamična tekma