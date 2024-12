Kamil Stoch ne bo nastopil na 73. turneji štirih skakalnic, ki se bo začela v soboto v nemškem Oberstdorfu. Poljak je sicer eden od šesterice skakalcev, ki so slovito turnejo dobili vsaj trikrat, a to zimo ni v pravi formi.

Glavni trener poljske reprezentance Avstrijec Thomas Thurnbichler bo na prvo nemško postajo odpeljal Dawida Kubackega, Pawela Waska, Jakuba Wolnyja, Aleksandra Zniszczola in Piotra Žylo. Kamil Stoch bi imel kljub slabši formi to sezono, osvojil je 57 točk in je skupno 28. v svetovnem pokalu, zagotovljeno mesto v ekipi, a se bo v naslednjih tednih posvetil treningom, je sporočila Poljska smučarska zveza.

Kamil Stoch Foto: Guliverimage "Izbira Waska, Zniszczola, Wolnyja in Žyle je očitna, vsi lahko skačejo na visoki ravni. Stoch pa se je odločil, da se ne počuti dovolj pripravljenega za tekmovanja na turneji štirih skakalnic," je dejal Thurnbichler. "Še vedno je odprto vprašanje, kdaj se bo Stoch vrnil na tekmovanja. Za nastop na prihajajočem svetovnem prvenstvu bomo opravili kvalifikacije za mesto v ekipi," je še dejal Avstrijec na čelu poljske reprezentance.

Turneja štirih skakalnic, 73. po vrsti, se bo tradicionalno začela s kvalifikacijami v Oberstdorfu v soboto. Dan kasneje bo tekma. Sledijo še postaje v Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu, kjer bodo šestega januarja podelili zlatega orla. Tega je Stoch v karieri prejel ob zmagah v sezonah 2016/17, 2017/18 in 2020/21. Sedemintridesetletnik (2017/18) je ob Nemcu Svenu Hannawaldu (2001/02) in Japoncu Rjojuju Kobajašiju (2018/19) edini, ki je slavil na vseh štirih preizkušnjah v eni izdaji turneje.