Japonski skakalec se je izognil tragediji: brez čelade bi umrl

Kask Naokiego Nakamury 🇯🇵, który uratował mu życie podczas jazdy na nartach.



Więcej na @Skijumpingpl: https://t.co/VXIAJDIdTQ#skijumpingfamily pic.twitter.com/kWWXqComj3 — Dominik Formela (@DominikFormela) January 13, 2025

"Smučal sem v Sankt Johannu na Tirolskem in padel, medtem ko sem se skušal izogniti drugemu smučarju. Vsega se ne spomnim, za nekaj časa sem izgubil zavest. Z reševalnim vozilom so me prepeljali v bolnišnico. Na srečo se je končalo le s pretresom možganov, je pa moj obraz videti, kot bi se pravkar vrnil iz bitke," je 28-letni reprezentant Japonske dogajanje na smučišču opisal poljskemu portalu www.skijumping.pl in priznal, da bi brez čelade lahko umrl.

"Nesreča se je zgodila v nedeljo in zdravnik je rekel, da lahko, če se bom po 48 urah počutil dobro, spet začnem s treningi. Trenutno sem v stanovanju v Bad Reichenhallu v Nemčiji, s tekmami pa si želim nadaljevati v Zakopanah (17. januarja so na sporedu kvalifikacije, op. a.). Trenutno je vse v redu," je zagotovil Japonec in navijačem poslal pomembno sporočilo. Da je na smučanju treba vedno nositi čelado. "Brez čelade bi umrl," je dejal.

Preberite še: