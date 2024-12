Zmagala je narava, tekma odpovedana pred zadnjimi sedmimi

Prvi del nedeljskega dvojnega sporeda v Engelbergu v Švici se je končal predčasno. Tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih za dekleta bi se morala začeti ob 11.10. Zaradi vremenskih razmer so jo najprej prestavili na 12.30, nato pa se je vse še nekoliko zavleklo zaradi priprave skakalnice. Vse skupaj se je začelo nekaj pred 13. uro, že med tekmo pa so organizatorji sporočili, da bodo izpeljali le eno serijo. Nekaj po drugi uri, do takrat je nastopilo 48 od 55 skakalk, so tekmo tudi dokončno odpovedali.