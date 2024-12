V Engelbergu v Švici so se danes poleg smučarskih skakalk na posamični preizkušnji svetovnega pokala pomerili tudi skakalci. Dvojne zmage so se veselili v avstrijskem taboru, najboljši Slovenec pa je bil spet Anže Lanišek, ki je zasedel šesto mesto in za stopničkami zaostal le za dobrih devet točk. Točke svetovnega pokala je danes osvojil še Timi Zajc, medtem ko se Domen Prevc in Lovro Kos nista uvrstila v finale. V nedeljo skakalce v Engelbergu čaka še ena posamična tekma, začela se bo od 16. uri, še prej, ob 14.30, pa bodo tekmovalci opravili s kvalifikacijami.

Anže Lanišek je že v prvi seriji s 136,5 metri zasedel šesto mesto in ga nato v finalu tudi zadržal. Dvojne zmage so se veselili v avstrijskem taboru, Jan Hörl in Daniel Tschofenig sta v finalu zamenjali mesti iz prve serije. Tretji je bil Švicar Gregor Deschwanden.

"Lepo skakanje, morda sem bil spet malo pozen na mizi, ampak vseeno so moji skoki sproščeni in dolgi. Malo sem dvignil formo, dodal to sproščenost in sem vesel, da sem nazaj," je v pgovoru za TV Slovenija povedal Lanišek.

Video: SZS

Nekoliko slabše se je v zahtevnih razmerah z vetrom v hrbet že v prvi seriji znašel Timi Zajc in s 127 metri komaj ujel uvrstitev v finale. V drugi je bil še manj prepričljiv (108,5 m), tekmo pa je končal na 28. mestu. Bil bi celo zadnji, trideseti, če si ne bi Ukrajinec Jevhen Marusiak in Poljak Pjotr Žyla prislužila diskvalifikacije.

Žrtev vetrovnih razmer je bil v prvi seriji tudi norveški as Marius Lindvik, ki je ostal celo brez finala in brez novih točk svetovnega pokala, prav tako Slovenca Domen Prevc in Lovro Kos.

Na prizorišču je bil danes na lastno željo in na presenečenje mnogih tudi naš nekdanji šampion Peter Prevc, ki je opravljal vlogo svetovalca, zraven pa tokrat ni bilo glavnega trenerja Roberta Hrgote. Namesto njega sta v Engelbergu dirigirala pomočnika Miran Zupančič in Gašper Berlot.

Takole pa je tekmovalni dan v Engelbergu ocenil Miran Zupančič:

Video: SZS

Tudi v nedeljo bo na skakalnici Gross-Titlis (HS 140) dvojni program. Skakalke ob 10. uri čakajo kvalifikacije, ob 11.30 pa druga posamična tekma. Moške kvalifikacije bodo ob 14.30, tekma pa ob 16. uri.

Izidi, Engelberg: 1. Jan Hörl (Avt) 310,5 točke (142/138,5 m)

2. Daniel Tschofenig (Avt) 304 (142,5/135,5)

3. Gregor Deschwanden (Švi) 298,7 (133,5/138,5)

4. Andreas Wellinger (Nem) 291,5 (128/140)

5. Karl Geiger (Nem) 291,1 (134,5/132,5)

6. Anže Lanišek (Slo) 290,5 (136,5/133)

...

28. Timi Zajc (Slo) 222,4 (127/108,5) - brez finala: 38. Domen Prevc (Slo), 45. Lovro Kos (Slo); - brez tekme: Žiga Jelar (Slo); Svetovni pokal, skupno (9/29): 1. Pius Paschke (Nem) 702

2. Jan Hörl (Avt) 551

3. Daniel Tschofenig (Avt) 536

4. Gregor Deschwanden (Švi) 419

5. Stefan Kraft (Avt) 407

6. Andreas Wellinger (Nem) 366

...

10. Anže Lanišek (Slo) 218

14. Timi Zajc (Slo) 152

36. Domen Prevc (Slo) 25

40. Žak Mogel (Slo) 12

45. Lovro Kos (Slo) 9

...

Preberite še: