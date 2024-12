Smučarski skakalci so zbrani v Engelbergu, kjer so danes že opravili s kvalifikacijami za sobotno posamično preizkušnjo. Skozi sito se je uspelo prebiti četverici, Anžetu Lanišku, Lovru Kosu, Timiju Zajcu in Domnu Prevcu, medtem ko je Žiga Jelar, ki je sploh prvič to sezono del svetovnega pokala, ostal brez sobotnega nastopa. Lanišek je s četrtim kvalifikacijskim dosežkom napovedal zanimivo sobotno tekmo (začela se bo ob 16. uri). Kos je bil danes sedmi.

Pred prvim vrhuncem sezone smučarskih skakalcev, novoletno turnejo, bodo ti opravili še z eno postajo. V Engelbergu, ki se je ustalil kot zadnja postojanka pred božičem, jih v soboto in nedeljo čakata dve posamični tekmi. Danes so skakalci opravili s kvalifikacijami, mesto na sobotni tekmi pa si je priborila četverica Slovencev. Zmagovalec kvalifikacij je Avstrijec Daniel Tschofenig, drugi je bil Norvežan Johann Andre Forfang, tretji Američan Kevin Bickner in četrti najboljši Slovenec Anže Lanišek.

Engelberg, kvalifikacije:

Povratnik Jelar brez sobotne tekme

Tako kot pretekli teden so glavnemu trenerju Robertu Hrgoti tudi v Švici na voljo Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc, ki se je sestavil po grdem padcu v Titisee-Neustadtu. V ekipo se je po Wisli vrnil Lovro Kos, prvič v novi sezoni pa je del svetovnega pokala Žiga Jelar.

"Tudi slepa kura zrno najde. Spet uživam v dolgih skokih in upam, da to prikažem tudi v Engelbergu, saj bo potem vse lažje," je pred odhodom v Švico dejal Jelar. A na petkovih kvalifikacijah se mu ni izšlo po željah, s skromnimi 111 metri (113 točk) se ni uvrstil na sobotno tekmo.

Na tej bodo nastopili Lanišek, Kos, Zajc in Domen Prevc. V petek je bil najbolj razpoložen slovenski orel Lanišek, ki je že na treningu s 135 metri nakazal dobro formo in jo še potrdil v kvalifikacijah s 128 metri. Kos je z višjega zaletnega mesta poletel 132,5 metra in zasedel sedmo mesto v kvalifikacijah.

Slabša sta bila Zajc (120 m) in Prevc (121 m), ki pa sta se tudi zanesljivo prebila skozi kvalifikacijsko sito. Skakalcem in žiriji tekmovanja je sicer danes nagajal močan veter v hrbet, v takšnih razmerah se ni najboljše znašel niti avstrijski as Stefan Kraft, ki je kvalifikacije končal šele na 44. mestu.

Slovenski moški tabor še čaka na prve stopničke nove sezone, povsem blizu jim je bil v nedeljo Lanišek, ki je za zmagovalnim odrom na četrtem mestu zaostal le štiri desetinke točke. Zajc je konec tedna s petim mestom izenačil svoj najboljši rezultat te zime.

Program v Švici se je začel ob 17.30, ko so se na skakalnici Gross-Titlis-Schanze (HS 140) začele kvalifikacije. Rekord naprave s 144 metri držita Domen Prevc in Rjoju Kobajaši.

Laniška na treningu neslo daleč Anže Lanišek je bil razpoložen na treningu, ko je s 135 metri postavil drugo daljavo dneva. Z drugim ogrevalnim skokom je Slovenca presegel le Avstrijec Jan Hörl (137 m). Lanišek je v drugo poletel 129,5 metra. Lovro Kos je v prvem skoku za trening pristal pri 121 metrih, v drugem pa je presegel mejo 130 metrov (130,5), Timi Zajc je bil prvič odličen (130 m), drugič pa ne tako (103), zelo zadržana pa sta bila Domen Prevc (118,5 in 117 m) in Žiga Jelar (112,5 in 113,5 m)

Pius Paschke je zanesljivi vodilni skakalec svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Na švicarsko prizorišče je kot zanesljivi lastnik rumene majice pripotoval Nemec Pius Paschke, ki niza zmage, v tej sezoni je že pri sedmih (pet individualnih, ena na super ekipni tekmi in ena na tekmi mešanih ekip). 34-letnik ima pred najbližjim zasledovalcem Danielom Tschofenigom 220 točk prednosti.

Sobotna tekma se bo začela ob 16. uri. Že pred tem bodo na delu skakalke, ki so prav tako zbrane v Engelbergu, slovenske barve branijo Nika Prevc, Ema Klinec, Taja Bodlaj, Katra Komar in Ajda Košnjek. Skakalke kvalifikacije čakajo v soboto ob 10. uri, tekma pa ob 11.30.