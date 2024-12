Zimski športniki – smučarski skakalci in skakalke, tekači in tekačice ter tabor nordijske kombinacije – so na skupni novinarski konferenci strnili misli po prvih postajah svetovnega pokala in pogledali proti koncu leta, ko nekatere čaka prvi vrhunec sezone, novoletna turneja. Dokončno bodo ekipe znane po tem koncu tekmovalnega tedna. Skakalci in skakalke bodo pred turnejo tekmovali še v Engelbergu, kamor bosta odpotovali nekoliko prevetreni zasedbi, prvič to sezono bo del svetovnega pokala tudi Žiga Jelar.

Smučarski skakalci in skakalke bodo pred odhodom na novoletno turnejo in mini turnejo dveh večerov ta konec tedna tekmovali še v Engelbergu, kjer bodo oboji opravili dve posamični tekmi. Za zdaj imajo več razlogov za zadovoljstvo v ženskem taboru, v katerem sta Nika Prevc in Ema Klinec že stali na zmagovalnem odru, branilka globusa je trenutno druga skakalka svetovnega pokala, Klinec pa peta. Glavni trener Jurij Tepeš je z njima in 16-letno Tino Erzar, ki je na Kitajskem dvakrat prišla do točk, zelo zadovoljen. Najstnica bo namesto v svetovnem pokalu konec tedna tekmovala v alpskem pokalu.

Nika Prevc je druga skakalka svetovnega pokala. Foto: Nebojša Tejić/STA

"Moram reči, da sem z Niko Prevc in Emo zelo zadovoljen, oddelali sta, kot sem upal, da bosta. Zagotovo pa imajo ostale še kar nekaj rezerve, na treningih so skoki boljši, želim si, da bi te skoke prenesle tudi na tekme. Pohvalil bom tudi Tino Erzar, ki je na Kitajskem dvakrat prišla do točk, kar je zelo dobro za 16-letno dekle. Upam, da bo nadaljevala v tej smeri. V Engelberg ne bo potovala z nami, bodo pa tam ob Prevc in Klinec še Taja Bodlaj, Katra Komar in Ajda Košnjek," pravi Tepeš. Košnjek bo prvič to sezono del svetovnega pokala.

Jurij Tepeš je z začetkom Nike Prevc, Eme Klinec in Tine Erzar zadovoljen, upa pa, da bo Nika Vodan kmalu spet "prava". Vodan bo izpustila tekme v Švici. Foto: Nebojša Tejić/STA

Verjame, da se bo Nika Vodan konec leta vrnila močnejša

V Švici tako ne bo računal na Niko Vodan, ki v začetku sezone ni v želeni formi, a Tepeš se nadeja, da bo doma na treningih znova našla prave občutke. "Nika ima velik zagon, da želi pokazati najboljše skoke, a prav to jo včasih stane boljših rezultatov. Pri njej je treba iti postopoma, ne bo šlo čez noč do zmage svetovnega pokala. Ko ji gre na treningih v redu, si morda zastavi previsoke cilje, kar jo stane boljših rezultatov na tekmah. Na Kitajskem se je prvič zgodilo, da se ji ni uspelo uvrstiti na tekmo, o tem smo se kar nekaj pogovarjali. Upam, da čim prej najdemo rešitev. Zdi se mi, da gremo v pravo smer, bo pa seveda čas pokazal. Predvsem se je treba umiriti, zagotovo se nekoliko pozna tudi pozen začetek sezone zaradi poškodbe, a ne bi se smel toliko poznati, kot kažejo tekme. Zdaj bo trenirala doma, verjamem, da bo prišla na novoletno turnejo bolje pripravljena."

Robert Hrgota upa, da se konec tedna v Engelbergu krivulja tudi pri ostalih skakalcih obrne in da bodo na teh rezultatih lahko gradili na novoletni turneji. Ekipo bo določil po Švici. Foto: Nebojša Tejić/STA

Lillehammer na nekatere slabo vplival

Tudi v moškem taboru voz vlečeta dva skakalca, Anže Lanišek in Timi Zajc, ki sta se iz Nemčije vrnila z najboljšima posamičnima rezultatoma sezone, četrtim in petim mestom.

"Na treningih ni tako velike razlike med našimi skakalci, kot je na tekmah. Predvsem je bil pri nekaterih fantih vtis iz Lillehammerja, kjer je specifična skakalnica, še kar prisoten in je slabo vplival na ekipo, saj so bili izidi slabi. Morda nekateri niso znali preklopiti, narediti tistega preskoka v samozavesti. K sreči je večina to že naredila, res pa je, da začetek sezone ni bil najboljši. Vesel sem za Anžeta in Timija. Predvsem zadnji treningi so pokazali, da sta morala pri sebi preučiti manjše nastavitve, tako da se stvari pri njima počasi usklajujejo. Domnu se je po grdem sobotnem padcu, ko je doživel manjši pretres možganov, uspelo dobro sestaviti in v nedeljo prikazati dobre skoke. Po mojem mnenju je skakal dobro. Dokazal je, da je nekje okoli 20. mesta. Upam, da bodo še drugi že v soboto pokazali višjo raven. Je pa tako, da rezultata ne moreš izsiljevati. Zagotovo je dober rezultat vedno potrditev dela, rezultat je edino, kar šteje, a če ga izsiljuješ, ga ne boš dosegel. Želim si, da v Engelbergu pokažemo nek nivo skakanja, potem pa na podlagi tega iščemo rezultat na novoletni turneji," je na novinarski konferenci dejal glavni trener skakalcev Robert Hrgota.

Anžeta Laniška so le štiri desetinke v nedeljo ločile od stopničk. Foto: Nebojša Tejić/STA

Vrača se Kos, prvič v novi sezoni v svetovnem pokalu tudi Jelar

Ta bo v Švici znova zapolnil celotno kvoto: ob Lanišku, Zajcu in Prevcu bosta tam tekmovala še Lovro Kos, ki se po Wisli vrača na tekme svetovnega pokala, in Žiga Jelar, ki bo prvič to sezono nastopal v svetovnem pokalu (pretekli konec tedna je bil na celinskem pokalu osmi in 12.), medtem ko se Žak Mogel odpravlja na treninge. Po tekmah v Engelbergu bosta tudi dokončno znani ekipi za novoletno turnejo in turnejo dveh večerov.

Ola Vigen Hattestad je zadovoljen z začetkom sezone. Foto: Nebojša Tejić/STA

Hattestad zadovoljen z začetkom sezone

Smučarski tekači in tekačice bodo na tekmah znova v pogonu svetovnega pokala na novoletni turneji, ki se bo začela 28. decembra v Dobbiacu. Glavni trener reprezentance v teku na smučeh Ola Vigen Hattestad prikimava, da je z začetkom sezone zadovoljen.

"Zelo smo zadovoljni s prvimi tekmami, to nam vliva samozavest za naprej. Veliko smo bili na poti, zdaj smo potrebovali nekaj počitka, jutri pa začnemo trening pred novoletno turnejo. Poznamo že precejšen del ekipe za turnejo. V tej so Eva Urevc, Anja Mandeljc, Miha Šimenc, Miha Ličef, Nejc Štern in Vili Črv. Pri dekletih bo zraven morda še kakšno novo ime, ki bo znano po tekmah nižjega nivoja v Avstriji," je na novinarski konferenci dejal Norvežan.

Nordijski kombinatorci novoletne turneje nimajo, tako da si bodo po prihajajočem koncu tedna napolnili baterije za januarsko vrnitev v svetovnem pokalu. Foto: Nebojša Tejić/STA

Nordijski kombinatorci si bodo po Ramsauu vzeli nekaj tekmovalnega počitka

S smelimi cilji se na naslednje tekme ozirajo v slovenski nordijski kombinaciji, četudi je ta nordijska panoga brez tekmovanj okrog novega leta. Po tekmah med 19. in 21. decembrom v Ramsauu v Avstriji bodo naslednje tekme nato šele od 17. do 19. januarja v nemškem Schonachu. V slovenskem taboru je navdušila Ema Volavšek, ki je bila 7. decembra v Lillehammerju blizu stopničk, a povsem na koncu zasedla nehvaležno četrto mesto.

Ema Volavšek priznava, da je bila po četrtem mestu sprva razočarana, a nato spoznala, da ji je uspel vrhunski izid. Foto: Nebojša Tejić/STA "Rezultati še niso zelo dobri, zadovoljni pa smo z začetkom sezone. Mi nimamo novoletne turneje, zato si po Ramsauu vzamemo nekaj časa, da si napolnimo baterije za konec januarja. Z Emo smo že trenirali fotofiniš, Vesna Fabjan ji je že predala nekaj navodil," pravi trener Primož Triplat, Volavšek pa dodaja: "Tekaško sem zelo dobro pripravljena, nekaj rezerve imam še v skokih, kar pa se lahko tudi hitro popravi. Ker mi je tako malo zmanjkalo do stopničk, sem bila sprva jezna in razočarana, ampak sem se kmalu zavedla, da sem dosegla vrhunski izid in da je pred mano še veliko tekem, prve že ta konec tedna."