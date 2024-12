Maratonska tekma Nemki, Nika Prevc na stopničkah, Ema Klinec tik pod njimi

Zmagovalka uvodne posamične maratonske tekme v kitajskem Džangdžjakovu, ki je v zahtevnih in spremenljivih vetrovnih razmerah potekala kar dve uri in pol, je vodilna skakalka zime Katharina Schmid. Na stopničkah sta se ji pridružili Eirin Maria Kvandal in Nika Prevc, ki je v finalu napredovala s šestega mesta. Za svojo najboljšo uvrstitev sezone je s četrtim mestom poskrbela Ema Klinec. Do točk sta od Slovenk prišli še Tina Erzar s 27. mestom in Nika Vodan z 29. mestom.

Po treh tednih od uvodnega prizorišča svetovnega pokala v Lillehammerju so se v tekmovalni ritem vrnile tudi smučarske skakalke. Te dni so na olimpijskem prizorišču v Džangdžjakovu, kjer jih čakata dve posamični tekmi. Prvo so že opravile. Potekala je v izjemo zahtevnih vetrovnih razmerah, ki so oteževale izvedbo, in se zaradi številnih prekinitev razvlekla na kar dve uri pol.

Druge zmage na tretji tekmi sezone se veseli vodilna skakalka svetovnega pokala Katharina Schmid. Nemka, ki se je na kitajskem prizorišču v preteklih dneh dodobra ogrela še z dvema zmagama nižjega, interkontinetalnega pokala, je zanesljivo opravila s tekmicama.

Katharina Schmid se veseli nove zmage v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

Najbolj sta se ji približali Norvežanka Eirin Maria Kvandal in branilka kristalnega globusa Nika Prevc. Zaostali sta 27 oziroma 27,1 točke. Norvežanka je po prvi seriji po najdaljšem skoku (105 metrov) vodila, a imela pred Schmid le 0,1 točke. Nemka je v finalu skočila 106 metrov, Kvandal pa ob znižanju zaletnega mesta na zahtevo trenerja pristala pri 94,5 metra in precej zaostala za zmagovalko.

Le desetinko za njo je končala Prevc. V prvi seriji, ko je dolgo čakala na nastop, je skočila 94 metrov in napadla s šestega mesta. V finalu – najprej je morala zapustiti zaletno rampo – je imela slabše razmere od Schmid in Kvandal, ki sta prejeli več kot 15 točk vetrovnega odbitka, Prevc pa slabih –8. Kljub temu je 19-letnica skočila 98 metrov in napredovala na stopničke.

Ema Klinec je s četrtim mestom dosegla svoj najboljši izid sezone. Foto: Guliverimage

Tik pod temi pa je tekmo končala Ema Klinec, ki je dosegla svoj najboljši rezultat sezone. Že po polovici, ko je bila ena od treh, ki so presegle sto metrov, je zasedala četrto mesto, v finalu pa ga z 98 metri tudi zadržala. Za rojakinjo na stopničkah je zaostala 6,6 točke. Tretja po prvem skoku, 16-letna Norvežanka Ingvild Synnoeve Midtskogen, je v finalu nazadovala na sedmo mesto.

Do peščice točk sta prišli tudi preostali Slovenki. Na 27. mestu je končala Tina Erzar (81,5 in 78 m, 122,8), 29. pa je bila Nika Vodan (86 in 74 m, 117,7).

Nemka se je utrdila v skupnem vodstvu Schmid se je z novo zmago še utrdila v skupnem vodstvu (280 točk), Prevc je napredovala na drugo mesto in za Nemko zaostaja skoraj sto točk (184), tretja je Selina Freitag (154), Klinec je 11. (70).

V nedeljo bo na kitajskem prizorišču še druga posamična tekma, nato pa se bodo skakalke vrnile v Evropo, natančneje v Engelberg.

Izidi, ženske: 1. Katharina Schmid (Nem) 237,0 točk (100,0/106,0 m)

2. Eirin Maria Kvandal (Nor) 210,0 (105,0/94,5)

3. Nika Prevc (Slo) 209,9 (94,0/98,0)

4. Ema Klinec (Slo) 203,3 (101,5/98,0)

5. Eva Pinkelnig (Avt) 200,8 (96,0/94,0)

6. Thea Minya Bjoerseth (Nor) 199,4 (91,5/101,0)

...

27. Tina Erzar (Slo) 122,8 (81,5/78,0)

29. Nika Vodan (Slo) 117,7 (86,0/74,0)

...

- brez tekme:

45. Taja Bodlaj (Slo) Svetovni pokal, skupno (3 od 26): 1. Katharina Schmid (Nem) 280

2. Nika Prevc (Slo) 184

3. Selina Freitag (Nem) 154

4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 130

5. Ingvild Midtskogen (Nor) 126

6. Anna Odine Stroem (Nor) 122

...

11. Ema Klinec (Slo) 70

24. Nika Vodan (Slo) 20

35. Tina Erzar (Slo) 4

37. Taja Bodlaj (Slo) 1

