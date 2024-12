Pet Slovenk v kvalifikacije, koliko pa na tekmo?

Smučarske skakalke so zbrane na drugi postojanki svetovnega pokala v Džangdžjakovu na Kitajskem, kjer bosta konec tedna na sporedu dve posamični tekmi. Danes ob 11. uri po slovenskem času bodo dekleta začela kvalifikacije za sobotno tekmo, slovenske barve pa zastopa peterica skakalk, Nika Prevc, Ema Klinec, Nika Vodan, Taja Bodlaj in Tina Erzar.

Po uvodnih preizkušnjah v norveškem Lillehammerju, kjer je Nika Prevc dobila uvodno tekmo svetovnega pokala za sezono 2024/25, se svetovni pokal za skakalke z drugo postajo v petek nadaljuje v kitajskem Džangdžjakovu.

Na prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 2022, kjer je Urša Bogataj osvojila naslov olimpijske prvakinje v posamični konkurenci, skupaj z bronasto na posamični tekmi Niko Križnar pa je bila zlata tudi na mešani ekipni tekmi, bosta na sporedu dve posamični tekmi na srednji napravi.

Glavni trener slovenske reprezentance Jurij Tepeš je v Azijo odpeljal pet skakalk, in sicer Niko Prevc, Emo Klinec, Niko Vodan, Tajo Bodlaj in Tino Erzar. Katra Komar, ki je bila na uvodu sezone del ekipe za svetovni pokal, pa se bo udeležila tekem interkontinentalnega pokala, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Nika Prevc, ki brani veliki kristalni globus, je zmagala na prvi tekmi sezone, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa po dveh preizkušnjah s 124 točkami zaseda tretje mesto. Pred njo sta le Nemki Katharina Schmid (180 točk) in Selina Freitag (140 točk).

Džangdžjakov, kvalifikacije

Spored, Džangdžjakov Petek, 13. december

11.00 kvalifikacije Sobota, 14. december

10.00 posamična tekma Nedelja, 15. december

8.30 kvalifikacije

10.00 posamična tekma

Preberite še: