Po uvodnih preizkušnjah v norveškem Lillehammerju, kjer je Nika Prevc dobila uvodno tekmo svetovnega pokala za sezono 2024/25, se svetovni pokal za skakalke z drugo postajo v petek nadaljuje v kitajskem Džangdžakovu.

Na prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 2022, kjer je Urša Bogataj osvojila naslov olimpijske prvakinje v posamični konkurenci, skupaj z bronasto na posamični tekmi Niko Križnar pa je bila zlata tudi na mešani ekipni tekmi, bosta na sporedu dve posamični tekmi na srednji napravi.

Jurij Tepeš bo na Kitajskem računal na peterico. Foto: Aleš Fevžer Glavni trener slovenske reprezentance Jurij Tepeš je v Azijo odpeljal pet skakalk, in sicer Niko Prevc, Emo Klinec, Niko Vodan, Tajo Bodalj in Tino Erzar. Katra Komar, ki je bila na uvodu sezone del ekipe za svetovni pokal, pa se bo udeležila tekem interkontinentalnega pokala, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Robert Hrgota bo v Nemčiji računal na Domna Prevca, Timija Zajc, Anžeta Laniška in Žaka Mogela, Lovro Kos ostaja doma na treningih, Žiga Jelar pa v tej sezoni še ni skakal v svetovnem pokalu. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Kos ostaja doma, kvartet v Titisee-Neustadtu

Sprememba v slovenski ekipi je tudi pri skakalcih, ki se selijo na četrto postajo te sezone v Titisee-Neustadt. Glavni trener Robert Hrgota za razliko od prvih treh prizorišč ne bo računal na pet tekmovalcev, pač pa na štiri. V Nemčiji bodo tekmovali Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc in Žak Mogel, medtem ko bo Lovro Kos ostal doma na treningu.

Na nemškem prizorišču bodo tri tekme, v petek superekipna tekma v parih, v soboto in nedeljo pa sledita še individualni preizkušnji.

Spored, Džangdžakov Petek, 13. december

11.00 kvalifikacije Sobota, 14. december

10.00 posamična tekma Nedelja, 15. december

8.30 kvalifikacije

10.00 posamična tekma