Na Kitajskem se je začela sezona celinskega pokala v smučarskih skokih. Mladi Žiga Jančar je v prvi seriji skočil najdlje (101,5 metra) in zasedal drugo mesto, v finalu pa nazadoval na osmo. Zmage se je veselil Norvežan Benjamin Oestvold. Do točk so prišli še štirje Slovenci.

Kitajsko prizorišče Zhangjiakou je v letošnji sezoni prva postaja drugokakovostnega, celinskega pokala. S prvo posamično tekmo je najbolje opravil Norvežan Benjamin Oestvold. Viking je bil v vodstvu že po prvi seriji, ko je imel zgolj točko prednosti pred 19-letnim Žigo Jančarjem, ki mu je s 101,5 metra uspel najdaljši skok.

Oestvoldu je vodstvo uspelo zadržati tudi v finalu in na koncu za 2,4 točke prehitel najbližjega zasledovalca, Nemca Felixa Hoffmanna. Na tretjem mestu je s slabimi petimi točkami zaostanka za zmagovalcem končal Norvežan Soelve Jokerud Strand.

Jančar je v finalu po 95 metrih zdrsnil na osmo mesto in na koncu za 11 točk zgrešil zmagovalni oder. Do točk so od Slovencev prišli še Rok Masle (14.), Žiga Jelar (17.), Maksim Bartolj (22.) in Matija Vidic (24.).

V ženski konkurenci je slavila vodilna v svetovnem pokalu, Nemka Katharina Schmid, ki je z rojakinjami že na prizorišču naslednje tekme svetovnega pokala. Skakalke na najvišji tekmovalni ravni so namreč sredi tritedenskega tekmovalnega premora, naslednja tekma jih čaka čez teden dni na Kitajskem.