Rok Oblak do stopničk in dodatne kvote za celinski pokal

Skakalci so se na srednji napravi v norveškem Notoddenu merili za točke FIS pokala. Večerno preizkušnjo v petek je dobil Avstrijec Simon Steinberger s 97 in 94 metri ter 266,8 točkami pred rojakom Niklasom Bachlingerjem, ki je skočil 95.5 in 92 metrov, zbral pa je 255,7 točk, tretji je bil Rok Oblak s 97 in 92 metri ter 253,8 točkami. Eno točko je po diskvalifikaciji v finalni seriji osvojil še Patrik Vitez.

Na drugi tekmi je bil najboljši Bachlinger z 98 in 101.5 metri ter 283,2 točkami. 12,6 točk je zaostal Steinberger, še desetinko več pa še tretji Avstrijec, Clemens Leitner na tretjem mestu. Oblak je bil znova zelo dober, peti, skočil je 96 in 96.5 metrov, zbral je 264,7 točk. S tem je Oblak zasedel skupno tretje mesto v prvi zimski periodi FIS pokala in je Sloveniji zagotovil dodatno mesto v naslednji periodi celinskega pokala. Ob Sloveniji je to uspelo še Avstriji in Norveški.