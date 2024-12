Paschke do nove zmage, Zajc in Lanišek v deseterici. Smola Prevca. #video

Po petkovi zmagi na superekipni tekmi v paru z Andreasem Wellingerjem je Pius Paschke slavil tudi na prvi posamični tekmi smučarskih skakalcev v Titisee-Neustadtu. Timi Zajc in Anže Lanišek sta v finalu pridobila ter končala na petem in desetem mestu, Domen Prevc pa je po padcu v prvi seriji ostal brez točk. Žak Mogel je obstal v kvalifikacijah. V nedeljo bo na istem prizorišču še ena posamična tekma.

Smučarski skakalci se mudijo v Nemčiji, kjer so po tekmi v parih opravili s prvo posamično preizkušnjo. Že četrtič v sezoni se je na najvišjo stopničko zavihtel vodilni v skupnem seštevku Nemec Pius Paschke, ki je slavil pred Švicarjem Gregorjem Deschwandnom in Avstrijcem Danielom Tschofenigom.

Najboljši izmed slovenskih orlov je bil Timi Zajc, ki je osvojil peto mesto, za las je deseterico ujel tudi Anže Lanišek. Tretji Slovenec na tekmi, Domen Prevc, je po padcu v prvi seriji zasedel končno 44. mesto. Tako Zajc kot Lanišek sta v finalu nekaj pridobila, saj sta po prvi seriji zasedala deveto oziroma 12. mesto. V finalu je zablestel predvsem Zajc, ki je dosegel drugi dosežek serije, boljši je bil zgolj nosilec rumene majice Paschke. Žak Mogel je izpadel že v kvalifikacijah.

Pius Paschke je slavil četrtič v sezoni. Foto: Guliverimage

Z Domnom bo vse v redu, pohvala Timiju in Anžetu

Po padcu brata je strokovni komentator na RTV Slovenija Cene Prevc poudaril, da izgleda, da vse skupaj vendarle ni hujše narave: "Kakšna modrica zagotovo bo, vendar bo Domen skoraj zanesljivo lahko nastopil na nedeljski tekmi." To je kasneje potrdil tudi trener Robert Hrgota: "Z Domnom je vse v redu, manjši udarec, jutri bo dobro, nič hujšega. Pohvalil pa bi Timija in Anžeta, ki sta pokazala visok nivo skakanja. Nekaj stvari se še poklopi in jutri lahko napadamo še višje. Veseli me, da je iz petka na soboto znova naredil velik premik in to so stvari, ki se nalagajo."

Robert Hrgota po tekmi (video SloSki):

Po tekmi je bil razumljivo zadovoljen Zajc, ki je v finalu napadel, a najboljši so ga vendarle oddaljili od stopničk: "Zelo sem vesel, da smo čez noč uspeli ugotoviti, kje je problem, da smo to rešili in sem danes skakal precej boljše kot včeraj. Jutri imamo še eno priložnost, da še izboljšamo rezultat."

Timi Zajc po tekmi (video SloSki):

Lanišek se je ozrl na kvalifikacije in priznal, da je na tekmi naredil manjši napaki: "Odlične kvalifikacije, škoda tekme. Dvakrat sem bil malce pozen, v drugem delu se je poznalo, da je zmanjkalo hitrosti, a še vseeno moram biti kar zelo zadovoljen s tem rezultatom. To je premik naprej na tekmi."

Anže Lanišek po tekmi (video SloSki):

Titisee-Neustadt, posamična tekma (sobota): 1. Pius Paschke (Nem) 294,1 točke

2. Gregor Deschwanden (Švi) 287,7

3. Daniel Tschofenig (Avt) 281,7

4. Andreas Wellinger (Nem) 280

5. Timi Zajc (Slo) 277,4

6. Jan Hörl (Avt) 273,9

...

10. Anže Lanišek (Slo) 265,7

...

44. Domen Prevc (Slo)

...



- brez tekme:

Žak Mogel (Slo)

Svetovni pokal, skupno (7/29): 1. Pius Paschke (Nem) 576

2. Daniel Tschofenig (Avt) 440

3. Jan Hörl (Avt) 406

4. Stefan Kraft (Avt) 360

5. Gregor Deschwanden (Švi) 333

6. Andreas Wellinger (Nem) 298

...

11. Timi Zajc (Slo) 145

12. Anže Lanišek (Slo) 128

37. Domen Prevc (Slo) 16

39. Žak Mogel (Slo) 12

43. Lovro Kos (Slo) 9

...

Lanišek v kvalifikacijah le za Deschwandnom

V kvalifikacije je bilo prijavljeno 58 tekmovalcev iz 16 držav, med njimi štirje Slovenci. Kot prvi med varovanci Roberta Hrgote je nastopil Žak Mogel in s skokom dolgim 102,5 metra na koncu prehitel zgolj tri tekmovalce, ter zasedel 55. mesto. Sledil mu je Domen Prevc, ki je pristal pri 116 metrih in se kot 31. zanesljivo prebil na tekmo. Timi Zajc je kvalifikacijsko nalogo prav tako opravil suvereno in se s skokom dolgim 125 metrov zavihtel na 16. mesto, najboljši izmed slovenske četverice pa je bil s 132 metri Anže Lanišek, ki je zaostal zgolj za Švicarjem Gregorjem Deschwandnom.

V nedeljo sledi še druga posamična preizkušnja.

Titisee-Neustadt, kvalifikacije

