Nemca najboljša, Timi Zajc in Anže Lanišek predaleč od stopničk #video

Najboljši smučarski skakalci sveta so zbrani v Titisee-Neustadtu, kjer so danes že opravili superekipno tekmo. Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota je v Nemčijo pripeljal četverico skakalcev, Anžeta Laniška, Timija Zajca, Domna Prevca in Žaka Mogela, medtem ko je Lovro Kos ostal doma na treningu. Danes je v ogenj poslal Laniška in Zajca, ki sta zasedla sedmo mesto. Zmagala sta Nemca in se uvrstila pred Avstrijcema in Norvežanoma.

Timi Zajc je v prvi seriji pristal pri 131,5 metra, Slovenija pa je s 129,3 točke zaostala za Nemčijo, Avstrijo, Norveško in Poljsko. Anže Lanišek je poletel 136 metrov, je pa nekaj točk izgubil pri pristanku brez telemarka. Slovenca sta po prvi seriji z 262,6 točke na šestem mestu zaostala za vodilnimi Nemcema, Avstrijcema, Norvežanoma, Švicarjema in Poljakoma.

V drugi seriji je Zajc poletel meter dlje kot v prvi (132,5), s 391,1 točke pa je slovenski par zdrsnil na sedmo mesto. Nemca sta zadržala prvo mesto pred Avstrijcem, tretja sta bila Norvežana, in sicer pred Švicarjema, Japoncema in Poljakoma. Lanišek pa je bil meter krajši kot v prvem poskusu, pristal je pri 135 metrih, a je bilo tudi to dovolj, da sta Slovenca s 526,2 točke spet prehitela japonski dvojec in napredovala na šesto mesto. Imata 55,2 točke zaostanka za vodilnima.

To je po tekmi povedal Anže Lanišek:

Video: SZS

V finalni seriji je Timi Zajc pristal pri 130 metrih, Slovenija (649 točk) je spet zaostala za japonskim parom, ki ga je povzdignil Rjoju Kobajaši s 137 metrov dolgim skokom. Vodstvo sta zadržala Nemca Andreas Wellinger in Pius Paschke, Slovenca sta bila sedma. To mesto sta zadržala tudi po zadnjem skoku Anžeta Laniška (135,5 metra). Zmagala sta domača aduta, in sicer pred Avstrijcema (Daniel Tschofenig, Jan Hörl) in Norvežanoma (Halvor Egner Granerud, Kristoffer Eriksen Sundal).

To je ocena Timija Zajca:

Video: SZS

Po prvi seriji sta med 13 pari izpadla Francoza, nato pa še Finca (9.), Turka (10.), Kazahstanca (11.) in Ukrajinca (12.).

"S sedmim mestom res ne moremo biti zadovoljni. Timi je imel malce več težav, delamo na tem, da jih bo do jutri popravil. Anže pa je pokazal stabilen nivo, na katerem lahko gradi, in mislim, da nas čaka lep konec tedna," je za Smučarsko zvezo Slovenije prvi tekmovalni dan v Titisee-Neustadtu ocenil glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

V soboto in nedeljo v Titisee-Neustadtu sledita še individualni preizkušnji.

Titisee-Neustadt, superekipna tekma: 1. Nemčija 873,3 točke

(Andreas Wellinger, Pius Paschke)

2. Avstrija 850,0

(Daniel Tschofenig, Jan Hörl)

3. Norveška 829,2

(Halvor Egner Granerud, Kristoffer Eriksen Sundal)

4. Švica 807,6

5. Japonska 794,7

6. Poljska 791,5

7. Slovenija 783,1

(Anže Lanišek, Timi Zajc)

...

