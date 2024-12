Nova tekma v kitajskem Džangdžjakovu, nove slovenske stopničke svetovnega pokala. Tokrat je zanje z drugim mestom poskrbela Ema Klinec, ki je zaostala le za vodilno skakalko zime Katharino Schmid, ki je slavila z 12 točkami prednosti. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je skočila Avstrijka Lisa Eder. Nika Prevc, ki je imela v finalu najmanj vetrovne podpore, je pridobila tri mesta in končala kot peta. Do točk je znova prišla 16-letna Tina Erzar (27. mesto), Taja Bodlaj je obstala v prvi seriji, Nika Vodan pa v kvalifikacijah. Skakalke bodo prihodnji teden tekmovale v Engelbergu.

Smučarske skakalke so opravile še z zadnjo preizkušnjo na drugi postaji svetovnega pokala v olimpijskem Džangdžjakovu. Kitajsko bo z največjim rezultatskim zadovoljstvom zapustila vodilna skakalka zime Katharina Schmid. Nemka je po soboti tudi tokrat opravila z vsemi tekmicami in se razveselila tretje posamične zmage sezone.

Schmid je vodila že po prvi seriji, ko je pristala pri 98 metrih in imela slabih pet točk prednosti pred zmagovalko kvalifikacij Jacqueline Seifriedsberger, 7,5 pred Saro Takanaši in 9,2 pred četrto Emo Klinec (97,5). Nika Prevc je imela pri prvem skoku najmanj vetrovne pomoči, zmogla je 91 metrov, kar je pomenilo, da bo napadala z osmega mesta.

Nika Prevc je v finalu v zahtevnih razmerah napredovala na peto mesto. Foto: Reuters

V finalu, ko so razplet ob koncu še izdatneje krojile vetrovne razmere, je bila znova osmoljenka. Imela je najmanj vetrovnega odbitka (zgolj 0,9 točke, nekatere pa več kot 10), skočila je 92 metrov in po ponesrečenih poskusih Eve Pinkelnig, Thee Minyan Bjoerseth, Alexandrie Loutttit in Seifriedsberger napredovala na peto mesto.

Odlično je v finalu skočila Klinec in s skokom, dolgim 98,5 metra, s četrtega napredovala na drugo mesto. Z isto daljavo jo je na koncu prehitela le Schmid, zbrala je dobrih 12 točk več od Slovenke. Na tretje mesto je z devetega po prvi seriji napredovala Lisa Eder, ki ji je z 99,5 metra uspela daljava dneva.

Katharina Schmid se veseli tretje zmage na četrti tekmi sezone. Foto: Guliverimage

Do točk je tokrat še drugič zapored prišla 16-letna slovenska najstnica Tina Erzar, po prvi seriji (84,5 metra) je zasedala 25. mesto, v finalu pa po 82 metrih zdrsnila na 27.

Na tekmi je nastopila še Taja Bodlaj, ki pa je bila z 81 metri na 32. mestu prekratka za finale. Nika Vodan je ostala brez nastopa na tekmi, v kvalifikacijah je zasedla 41. mesto.

Skakalke se vračajo v Evropo, prihodnji teden bodo tekmovale v Engelbergu.

Izidi, ženske: 1. Katharina Schmid (Nem) 221,1 točke (98,0/98,5 metra)

2. Ema Klinec (Slo) 208,9 (97,5/98,5)

3. Lisa Eder (Avt) 200,6 (90,0/99,5)

4. Sara Takanashi (Jap) 199,5 (98,0/93,5)

5. Nika Prevc (Slo) 196,1 (91,0/92,0)

6. Selina Freitag (Nem) 195,0 (94,0/98,5)

...

27. Tina Erzar (Slo) 142,6 (84,5/82,0)

...

- brez finala

32. Taja Bodlaj (Slo) 63,1 (81,0)

- brez tekme:

41. Nika Vodan (Slo)

... Svetovni pokal, skupno (4 od 26): 1. Katharina Schmid (Nem) 380

2. Nika Prevc (Slo) 229

3. Selina Freitag (Nem) 194

4. Lisa Eder (Avt) 180

5. Ema Klinec (Slo) 150

6. Ingvild Midtskogen (Nor) 148

6. Anna Odine Stroem (Nor) 122

...

24. Nika Vodan (Slo) 20

35. Tina Erzar (Slo) 8

40. Taja Bodlaj (Slo) 1

Kako je bilo v kvalifikacijah?

V soboto, ko se je tekma razvlekla na več kot dve uri, je slavila Nemka Katarina Schmidt, ki se je z novimi stotimi točkami na računu utrdila v skupnem vodstvu. Edina, ki ji sledi z manj kot stotimi točkami zaostanka, je prav Nika Prevc, ki ji je kot edini v tej sezoni uspelo premagati Nemko. To ji je uspelo na prvi tekmi sezone.

Nemka bo tudi danes glavna favoritinja za zmago. V kvalifikacijah je bila pred njo le Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger, ki ji je kot edini uspelo skočiti do sto metrov, zbrala je 4,8 točke več od Schmid, tretja je bila Thea Minyan Bjoerseth (98) s 7,8 točke zaostanka.

Najvišje od Slovenk je končala Prevc, s 93,5 metra dolgim skokom je za zmagovalko zaostala deset točk, kar je bilo dovolj za peto mesto. Na tekmo so se uvrstile tudi Taja Bodlaj (90) z 21. mestom, včeraj četrta Ema Klinec (86,5) s 24. mestom in Tina Erzar (86) s 26. mestom.

Brez vstopnice za tekmo je na 41. mestu ostala Nika Vodan (80), ki v začetku sezone ni v želeni formi. Za zadnjim mestom, ki je še zagotavljalo nastop, je zaostala 0,8 točke.

Džangdžjakov, kvalifikacije, nedelja: