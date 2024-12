Nemški smučarski skakalec Pius Paschke je v novo sezono skočil s presenetljivo prevlado in je zanesljivo vodilni skakalec svetovnega pokala. Pred tekočim tekmovalnim obdobjem je imel 34-letnik zgolj eno posamezno zmago, trenutno pa je pri šestih. Kako dolga bo njegova športna pot in koliko zmag bo do takrat še zbral, ni jasno, je pa Nemec vesel, da je že danes pripravljen na življenje po skokih, ko se bo povsem predal delu policista, ki ga že zdaj opravlja, ko ni sezone skokov.

Pred dobrim letom je Pius Paschke pri 33 letih v Engelbergu skočil do premierne zmage svetovnega pokala na individualni tekmi. Lansko sezono je končal na desetem mestu skupnega seštevka, kar je bila njegova najboljša uvrstitev. Leto zatem dokazuje, da je kot vino.

Na desetih preizkušnjah (vključeni sta tudi mešana ekipna tekma in superekipna tekma) je kar sedemkrat zmagal, enkrat je bil drugi, enkrat tretji in enkrat sedmi. Je zanesljivo vodilni mož svetovnega pokala in s 34 leti najstarejši, ki nosi rumeno majico.

Pri 34-letniku se je obrestoval postopni napredek. Foto: Guliverimage

Postopni napredek

"Skakalno kariero sem gradil korak za korakom in z izjemo določenih nihanj forme iz zime v zimo skakal vse bolje. Vsako leto sem poskušal izboljšati nekaj malega, kakšen element. Poskušal sem se naučiti nekaj o sebi. Ko sem bil mlajši, sem počel veliko stvari hkrati in ne nujno ravno tistih, ki so bile pomembne za moj razvoj. Starejši ko sem, bolje razumem, kaj je res pomembno za izboljšanje mojih skokov. Sem na pravi poti, in kot lahko vidite, metoda postopnega izboljševanja skokov deluje," je v intervjuju za poljski skijumping.pl recept za uspeh, ki je prišel po dolgi poti, opisal Paschke.

Mu bo uspelo končati dolgo nemško sušo v boju za zlatega orla? Foto: Guliverimage

"Bila so leta, ko je pritisk slabo vplival name, danes pa me motivira"

V mestu Kiefersfelden na Bavarskem rojeni športnik je s prikazanim postal protagonist za osvojitev lovorike na prvem vrhuncu sezone, ki bo tudi v njegovi domovini, zlatega orla. Pritisk bo zagotovo naraščal z vsakim dnem, še posebej ob dejstvu, da Nemčija že skoraj četrt stoletja čaka na zmagoslavje na novoletni turneji.

"Bila so leta, ko je rezultatski pritisk zelo slabo vplival name, zdaj pa me samo motivira. Ne bo pa lahko zmagati na turneji. Samo v naši reprezentanci je kar nekaj odličnih tekmovalcev, ki so že stali na zmagovalnih stopničkah na tem tekmovanju. Treba pa je vedeti tudi, da na tej turneji potrebuješ tudi malo sreče. Nihče ne more biti pred turnejo prepričan v zmago," je dodal Nemec.

"Sedem mesecev na leto skakalec, pet policist" Pet mesecev na leto opravlja službo policista. Foto: Guliverimage

V intervjuju za poljski medij je pojasnil tudi, da že ve, kaj ga čaka po koncu športne poti, saj že zdaj združuje skoke in službo, ki se ji bo še bolj posvetil, ko bo skakalno opremo pospravil v kot. Paschke je namreč več mesecev na leto poklicni policist.

"To je odlična služba in odlična priložnost za samorazvoj. Poleg tega mi delo v policiji daje možnost, da sem tudi športnik. Sedem mesecev na leto sem smučarski skakalec, pet mesecev pa policist. Ko bom moral končati svojo skakalno avanturo, me bo čakala dobra, varna služba. Ni mi treba skrbeti, kaj bom počel v prihodnosti, saj sem se že odločil in se tudi naučil poklica," je še povedal Paschke, ki bo konec tedna v Engelbergu poskušal še povečati prednost v seštevku svetovnega pokala.

Trenutno ima pred drugouvrščenim Danielom Tschofenigom 220 točk prednosti.