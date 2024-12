Slovensko zmagoslavje v Engelbergu! Nika Prevc spet nepremagljiva!

Slovenske skakalke so spet poskrbele za veselje. V Engelbergu v Švici sta se kar dve slovenski tekmovalki uvrstili med najboljših šest. Nika Prevc je bila spet nepremagljiva, - v prvi seriji je celo dosegla rekord skakalnice (140 metrov) - , in je zlahka opravila s konkurenco, njena rojakinja Ema Klinec pa je slovenski uspeh zaokrožila z izvrstnim šestim mestom. Taja Bodlaj je zasedla 22. mesto, Ajda Košnjek 33. mesto, Katra Komar pa je bila diskvalificirana v kvalifikacijah. Za Niko Prevc je to že deveta zmaga na tekmah svetovnega pokala in 16. uvrstitev na zmagovalni oder.