Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan, ki izpušča tekmovalni konec tedna v Engelbergu, se je po sobotni zmagi Nike Prevc oglasila na družbenem omrežju, čestitala rojakinji, ob tem pa sporočila, da ima znova težave s kolenom in da je pod vprašajem tudi novoletna turneja oziroma turneja dveh večerov, ki skakalke čaka v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu.

Za Niko Vodan je zahteven začetek nove sezone. Že pred to je dala vedeti, da še ni v želeni formi in da glavne upe polaga na svetovno nordijsko prvenstvo, ki se bo konec februarja prihodnje leto začelo v Trondheimu.

24-letnica je na prvi postaji svetovnega pokala v Lillehammerju skočila na 19. in 24. mesto, pretekli teden na Kitajskem pa bila 29., medtem ko se ji na drugo tekmo ni uspelo uvrstiti. V Engelberg, kjer se ta konec tedna mudijo tako skakalke kot skakalci, ni odpotovala.

"Zdaj bo trenirala doma, verjamem, da bo prišla na novoletno turnejo bolje pripravljena," je sredi tedna o Vodan dejal Jurij Tepeš, skakalka pa je v soboto zapisala, da je turneja pod velikim vprašajem. Foto: Aleš Fevžer

Tepeš: Zdi se mi, da gremo v pravo smer

"Nika ima velik zagon, da želi pokazati najboljše skoke, a prav to jo včasih stane boljših rezultatov. Pri njej je treba iti postopoma, ne bo šlo čez noč do zmage svetovnega pokala. Ko ji gre na treningih v redu, si morda zastavi previsoke cilje, kar jo stane boljših rezultatov na tekmah. Na Kitajskem se je prvič zgodilo, da se ji ni uspelo uvrstiti na tekmo, o tem smo se kar nekaj pogovarjali. Upam, da čim prej najdemo rešitev. Zdi se mi, da gremo v pravo smer, bo pa seveda čas pokazal. Predvsem se je treba umiriti, zagotovo se nekoliko pozna tudi pozen začetek sezone zaradi poškodbe, a ne bi se smel toliko poznati, kot kažejo tekme. Zdaj bo trenirala doma, verjamem, da bo prišla na novoletno turnejo bolje pripravljena," je sredi tedna na novinarski konferenci o varovanki dejal glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš.

"Trenutno se ne počutim dobro v svojem telesu, ni lahko"

Po sobotni tekmi, na kateri je Prevc vknjižila deveto posamično zmago kariere, se je Vodan oglasila na družbenem omrežju. Čestitala je rojakinji in nato še nekaj besed namenila navijačem, ki se sprašujejo, kje je in zakaj je ni v Švici.

"Največji razlog je bil, da se trenutno ne počutim najbolje v svojem telesu in nekako ne najdem pravih občutkov. Mislim, da sem zmožna veliko več kot trenutno kažem, vam pa povem, da ni lahko." Foto: www.alesfevzer.com

"Mislim, da vam dolgujem odgovor na vsa ta vprašanja. Največji razlog je bil, da se trenutno ne počutim najbolje v svojem telesu in nekako ne najdem pravih občutkov. Na treningu že pokažem nekaj kar lepih skokov, vendar jih trenutno ne znam prenesti na tekmo. Zato sem si trenutno vzela malo časa, da zberem misli in da najdem nazaj v sebi tisti žar do skokov in to veselje, ki sem ga kazala v preteklosti. Mislim, da sem zmožna veliko več kot trenutno kažem, vam pa povem, da ni lahko," je zapisala Vodan in dodala fotografijo, na kateri leži in spremlja tekmo. V ospredju fotografije je koleno – podloženega ima z blazino –, zaradi poškodbe katerega je morala prilagoditi del priprav na novo sezono.

"Novoletna turneja pod vprašajem, vrnila se je poškodba" "V zadnjem obdobju se mi je poleg vsega vrnila še poškodba desnega kolena." Foto: Guliverimage

Zdaj je razkrila, da se je poškodba vrnila in da je pod vprašajem novoletna turneja – skakalke bodo 31. decembra in 1. januarja tekmovale na turneji dveh večerov v Nemčiji.

"Poleg vsega tega pa je pod velikim vprašajem seveda tudi novoletne turneja ... Zakaj? V zadnjem obdobju se mi je poleg vsega vrnila še poškodba desnega kolena, sama sem k poškodbi še malo dodala s svojo nerodnostjo na Kitajskem, kar prispeva k vsemu temu, da je koleno omejeno z gibljivostjo in dodatno otečeno. Upam, da ni kaj resnega in da bomo z ekipo odpravili te bolečine in da se lahko kar se da hitro vrnem nazaj," je še zapisala najboljša skakalka sezone 2020/21 in se zahvalila tistim, ki so ji poslali spodbudne misli in želje.