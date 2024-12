Trojno avstrijsko zmagoslavje, prebudil se je tudi Timi Zajc

Na nedeljski posamični tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Engelbergu v Švici so se trojne zmage vselili v avstrijskem taboru. Stopničke so zasedli Daniel Tschofenig, Jan Hörl in Stefan Kraft. Najboljši Slovenec je bil tokrat Timi Zajc, ki je prvič v sezoni pokazal dva zelo solidna skoka in tekmo končal na desetem mestu. V finalu sta nastopila še Lovro Kos in Anže Lanišek, zasedla sta 22. in 23. mesto. Žiga Jelar in Domen Prevc sta tekmo končala po prvi seriji.