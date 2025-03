Za najboljšo smučarsko skakalko sezone Niko Prevc so sanjski skakalni meseci, ko je osvojila vse glavne nagrade in bila pri dekletih na vrhu tudi po zasluženih denarnih nagradah. A te so še vedno krepko nižje kot v moški konkurenci, v kateri je trenutno na vrhu Daniel Tschofenig, ki je v svetovnem pokalu zaslužil precej več od Nike Prevc.

Sezona svetovnega pokala za ženske se je končala v petek, kraljica te je bila Nika Prevc, ki je pri 20 letih osvojila še drugi veliki kristalni globus za skupno zmago. To je slavila zanesljivo, z velikim naskokom pred Nemko Selino Freitag, ki je v zaključku sezone prehitela rojakinjo Katharino Schmid.

Prevc je na odru za zmagovalke stala na 19 od 24 tekem svetovnega pokala, 15-krat je zmagala. Slavila ni le v skupnem seštevku svetovnega pokala, pač pa tudi v seštevku novoletne turneje dveh večerov, pa tudi v seštevku norveške turneje Raw Air. Osvojila je vse glavne posamične lovorike, tudi zlati kolajni na svetovnem prvenstvu, ko je konkurenco ugnala tako na srednji kot veliki skakalnici.

Z uspehi je razumljivo pri vrhu tudi pri finančnih nagradah. To sezono svetovnega pokala je zaslužila 129.569 švicarskih frankov oziroma 135.700 evrov (neobdavčeno). Z zlatima kolajnama na svetovnem prvenstvu in srebrom v Trondheimu je dodala še 78.797 evrov. Prevc v svetovnem pokalu sledita Norvežanka Eirin Maria Kvandal (92.730 evrov) in Nemka Freitag (dobrih 88.000 evrov)

Zaslužek v svetovnem pokalu, ženske (konec sezone): 1. Nika Prevc 129.569 CHF oz. 135.715 evrov

2. Eirin Maria Kvandal 88.528 CHF oz. 92.730 evrov

3. Selina Freitag 84.305 CHF oz. 88.305 evrov

4. Katharina Schmid 68.863 CHF oz. 72.130 evrov

5. Jacqueline Seifriedsberger 54.133 CHF oz. 56.700 evrov

6. Lisa Eder 51.596 CHF oz. 54.040 evrov

7. Thea Minyan Bjørseth 47.721 CHF oz. 49.985 evrov

8. Anna Odine Stroem 44.713 CHF oz. 46.835 evrov

9. Eva Pinkelnig 41.939 CHF oz. 43.930 evrov

10. Ema Klinec 39.751 CHF oz. 41.637 evrov

...

Ženske nagrade so še vedno precej manjše od moških. Na enem od prizorišč so za kvalifikacijsko zmago prejele celo šampone, losjone, brisače. Na Ljubnem ob Savinji so sledili moškim in dekletom za zmago v kvalifikacijah podelili denarno nagrado, a razlike so še vedno ogromne.

Danielu Tschofenigu je v svetovnem pokalu pripadlo skoraj trikrat toliko finančne nagrade kot Niki Prevc, največ, sto tisoč švicarskih frankov, je zaslužil z osvojeno novoletno turnejo. Foto: Guliverimage

Trenutno vodilnemu skakalcu svetovnega pokala Danielu Tschofenigu, ki v pokalu ni tako dominanten kot Prevc, je pripadlo skoraj trikrat toliko kot njej. Dve prizorišči pred koncem je pri 349.450 švicarskih frankih oz. 366 tisoč evrih (neobdavčeno). Najzajetnejšo nagrado je prejel za skupno zmago na novoletni turneji štirih skakalnic, ki je dekleta nimajo v tej obliki, in sicer sto tisoč švicarskih frankov.

Na drugem in tretjem mestu sta še dva Avstrijca, Jan Hörl (242.325 evrov) in Stefan Kraft (157.270 evrov).

Peterica tekmovalcev je po zaslužkih iz svetovnega pokala pred zmagovalko sezone Prevc.