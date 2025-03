Smučarske skakalke so sezono svetovnega pokala končale v petek v Lahtiju, ko je Nika Prevc zmagala, Ema Klinec pa bila tretja, skakalci pa so program na finskem prizorišču začeli s sobotno posamično preizkušnjo. Z izjemnimi nastopi vse od kvalifikacij naprej, ko je z daljavami naravnost blestel, je vso konkurenco pokoril Anže Lanišek in poskrbel za jubilejno, 140. zmago za slovenske smučarske skoke. Za 6,1 točke je ugnal Stefana Krafta, na najnižjo stopničko pa je stopil Pawel Wasek, ki se je razveselil prvih stopničk v karieri. To je bila zadnja posamična tekma na veliki skakalnici te sezone. V nedeljo bodo namreč skakalci tekmovali na superekipni preizkušnji v parih, prihodnji teden pa na letalnici.

Lanišek je najbolje opravil že s prvo serijo in prehitel Avstrijca Stefana Krafta, tretji pa je bil Poljak Pawel Wasek. Vsa trojica je svoje pozicije na zmagovalnem odru v finalu tudi zadržala.

"Četrta mesta niso pozabljena, bila so res dobra šola. Učijo me, da potrpežljivo čakam svoje priložnosti. Danes je prišla in sem jo vzel. Osebno se z Lahtijem dobro ujamem in to sem pokazal. Spet je sezona z zmago in to je samo bonus. Upam še na dobre skoke jutri in nato uživati v Planico," je v prvi izjavi za RTV Slovenija dejal slovenski junak dneva, ki si je v smehu tudi zaželel, da v Planici skopljejo tudi "radius".

Podobno je Lanišek razmišljal tudi za kamero SZS (video: SloSki):

Preostala slovenska trojica je bila lahko po finalnih skokih delno zadovoljna. Lovro Kos je z 29. napredoval na 17. mesto, tri mesta je na 19. pridobil tudi Timi Zajc, finalni nastop pa se je ponesrečil Domnu Prevcu, ki je s 13. zdrsnil na 28. mesto Žak Mogel je tekmovanje sklenil po prvi seriji, bil je 36.

Nad Laniškovo predstavo je bil razumljivo navdušen tudi trener Robert Hrgota (video: SloSki):

Za las je finalno vstopnico s 30. mestom ujel Avstrijec Jan Hörl, v finalu pa napredoval na 15. Njegov rojak, vodilni v svetovnem pokalu Daniel Tschofenig je bil sedmi in pred zaključkom sezone v Planici povečal prednost v skupnem seštevku.

V nedeljo sledi še tekma v parih, nato pa selitev na Letalnico bratov Gorišek, ki bo med četrtkom in nedeljo gostila dve individualni in ekipno preizkušnjo. Tam bo dokončno odločen tudi boj za mali globus v poletih, v seštevku katerega trenutno vodi Prevc s 83 točkami pred Zajcem in 95 pred Andreasom Wellingerjem.

Končni vrstni red, Lahti: 1. Anže Lanišek (Slo) 276,9 točke

2. Stefan Kraft (Avt) 270,8

3. Pawel Wasek (Pol) 263,9

4. Manuel Fettner (Avt) 263,3

5. Philipp Raimund (Nem) 262,1

6. Andreas Wellinger (Nem) 261,5

...

17. Lovro Kos (Slo) 229,6

19. Timi Zajc (Slo) 226,9

28. Domen Prevc (Slo) 216,2

...

- brez finala: 36. Žak Mogel (Slo) Skupni vrstni red v pokalu (27/29): 1. Daniel Tschofenig (Avt) 1705 točk

2. Jan Hörl (Avt) 1591

3. Stefan Kraft (Avt) 1223

4. Johann Forfang (Nor) 956

5. Gregor Deschwanden (Švi) 955

6. Pius Paschke (Nem) 940

...

8. Anže Lanišek (Slo) 876

12. Domen Prevc (Slo) 596

16. Timi Zajc (Slo) 526

31. Lovro Kos (Slo) 136

45. Žak Mogel (Slo) 59

62. Žiga Jelar (Slo) 4

64. Rok Oblak (Slo) 2

...

Lanišek odličen že v kvalifikacijah

Lanišku je s 133,5 metri uspel najdaljši skok kvalifikacij, točkovno pa so ga ugnali le Avstrijca Jan Hörl in Daniel Tschofenig ter Nemec Andreas Wellinger.

Lovro Kos je bil 13., Žak Mogel 20., mesto za njim je končal Domen Prevc, Timi Zajc pa je po uspešnem nastopu na treningu v kvalifikacijah prikazal malce manj, a se s 35. mestom zanesljivo prebil med pedeseterico.

Lahti, kvalifikacije:

