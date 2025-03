Cene Prevc: Niki uspeva tudi zato, ker je tako zahtevna do sebe #video

Tik pred koncem ženske sezone svetovnega pokala smo se o najboljši skakalki zime Niki Prevc pogovarjali z njenim skakalno upokojenim bratom Cenetom, ki je navdušen nad sestrino tehniko skokov in vesel, da je pred dnevi na letalnici v Vikersundu uresničila dolgoletno željo. Malce manjše je bilo navdušenje, ko smo mu omenili 247 metrov dolg polet brata Domna, s katerim ga je za meter preletel: "No, o tej 'rani' ne bi pretirano (smeh, op. a.). Čestital sem mu za ta dosežek in si rekel: 'No, pa se je zgodila še ta prelomnica'. V veliko veselje mi je gledati, da mu uspeva to, za kar se trudi leta in leta."

Cene Prevc o prihajajoči Planici (Video: STA):

Za še vedno aktivnim skakalnim delom družine Prevc so izjemni tedni na Norveškem. Nika in Domen Prevc tam nista blestela le na svetovnem prvenstvu, s katerega sta se oba vrnila z dvema zlatima in srebrnim odličjem, pač pa sta v Skandinaviji sijajne predstave kazala še na letalnici v Vikersundu.

Nika se je na letalnico odpravila z željo, da bi prvič v karieri preletela 200 metrov, a je že v prvi seriji za trening poletela do 236 metrov in se podpisala pod nov svetovni rekord. Na edini tekmi na letalnici je nato zanesljivo, za več kot 30 točk, prehitela najbližjo zasledovalko, rojakinjo Emo Klinec, in se veselila osme zaporedne posamične zmage svetovnega pokala, v katerem si je že pred tem zagotovila drugi kristalni globus.

Foto: Reuters

"V lokalu so kar debelo gledali, kaj se dogaja z menoj"

"Na to, kar je Niki uspelo narediti v Vikersundu, sem bil iskreno ponosen in vesel. Ko sem na telefonu spremljal podatke o njenem poletu in sprva videl daljavo, ki ji jo je uspelo doseči, so v lokalu kar malo debelo gledali, kaj se dogaja z menoj, saj sem začel skakati. Še žena lahko potrdi, da sem dobesedno skočil s stola," se je Cene Prevc spomnil sestrinega rekordnega poleta in čas zavrtel za leto nazaj: "Niki uspeva tudi zato, ker je tako zelo zahtevna do sebe. Če se samo spomnimo lanskega Vikersunda. V trenutku, ko je tam osvojila kristalni globus, ji niti ni bilo toliko mar za tisti kos stekla, kot jo je bolelo, da ji ni uspelo preleteti 200 metrov in da bo morala čakati še eno leto."

"Ob njenem najboljšem skoku trenutno ni nobene, ki bi jo lahko premagala"

20-letnica je v tej sezoni osvojila praktično vse, kar se je dalo. Nanizala je osem zaporednih zmag, skupaj jih ima že 13 (v tej sezoni), postala svetovna prvakinja na srednji in veliki skakalnici, osvojila srebro na tekmi mešanih ekip, postavila svetovni rekord, osvojila kristalni globus ... Ob tem je zdržala veliko psihološko trdnost ter zdržala pritiske in pričakovanja.

Foto: Guliverimage

"Nika je posameznica, ki, odkar ve zase, ve za smučarske skoke. Ti so postali neko gonilo njenega življenja. Ko je začela prihajati na vrh, je bilo to z moje perspektive nekaj normalnega, da je prišla tja gor. Njena tehnika v tem trenutku je tako dobra, da si upam reči, pa ne zato, ker sem njen brat, da ko skoči, kot zna, ni konkurence, ki bi jo trenutno lahko premagala. Je bil pa v ozadju vedno ta psihološki vprašaj, saj je bil pritisk nje same in javnosti ogromen. Zato mi je bilo v veliko zadovoljstvo videti, da ji je uspelo vse to v glavi predelati in je dobesedno pobrala vse, kar se je dalo."

Skakalke bodo sezono končale v petek s tekmo v Lahtiju, kjer bodo tekmovali tudi skakalci, a oni se bodo nato preselili na zaključek v Planico. In kaj pravi Cene o tem, kdaj bi skakalke po njegovem mnenju lahko videli na Letalnici bratov Gorišek?

Domen ga je preletel za en meter

Da je izjemen letalec, je v Vikersundu znova dokazal tudi Domen Prevc, ki mu je boj za vrh na prvi tekmi preprečil padec, na drugi posamični tekmi pa je poletel do osebnega rekorda 247 metrov in ugnal vso konkurenco. S tem je za en meter preletel najboljšo Cenetovo znamko in ima v družini Prevc zdaj drugi najdaljši polet. Pred njim je le še Peter z 250 metri.

Domen Prevc je v Vikersundu poletel do 247 metrov, tako da ima zdaj en meter boljši osebni rekord kot Cene. Foto: Reuters

"No, o tej 'rani' ne bi (smeh, op. a.). Kar zadeva ta skok, sem mu že čestital, sem si pa ob tem rekel: 'No, pa se je še ta prelomnica zgodila, da ima zdaj daljši polet kot jaz.' Proti Niki imam še deset metrov, a kakor kaže, se zna hitro zgoditi, da me še ona prehiti. V veliko veselje mi je gledati, da Domnu uspeva to, za kar se trudi leta in leta. Na nedeljski tekmi sem pri njem takoj videl, da je še stopnjo višje kot preostali. Upravičeno jim je pokazal svoje," je vesel tudi bratove odlične forme.

"Planica ti da motivacijo za celotno sezono"

Domen bo na domač teren (27.–30. marec) prišel kot vodilni v seštevku za mali kristalni globus v poletih, tako da se lahko zbirka kristalov Prevc še dodatno razširi.

"Marsikomu je to glavni dogodek v celem letu. Zgolj ti skoki v Planici ti lahko dajo motivacijo za celotno sezono." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Planica je za vsakega skakalca pika na i. Marsikomu je to glavni dogodek v celem letu. Zgolj ti skoki v Planici ti lahko dajo motivacijo za celotno sezono. Upam si tudi reči, da je planiška velikanka največja na svetu po prenovi tiste v Vikersundu. Skakalci vedno z veseljem pridejo v Planico, vzdušje je tudi za tuje reprezentance nepozabno. Verjamem pa, da je Domen sposoben skočiti tudi 256 ali 258 metrov s telemarkom," je na novinarski konferenci optimistično zaključil Cene, ki priznava, da ga tu in tam malo zasrbi, da bi kdaj še poletel, a je trenutno v ospredju cela paleta drugih zadolžitev.