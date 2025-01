Stefan Kraft prebolel veliko razočaranje in umaknil kritike na račun žirije

"Že tako izkušen športnik sem in v smučarskih skokih sem že toliko doživel, da take stvari razmeroma hitro prebolim. Seveda sem bil na začetku zelo žalosten in nezadovoljen z razpletom. Vedel sem, da bodo odločile malenkosti, in tako je tudi bilo. Sem pa že osredotočen na prihodnost, forma je dobra. Ampak na začetku je bilo zelo žalostno," je bil 31-letni Stefan Kraft realen in iskren v pogovoru za spletno stran Sportschau.de.

"Prve minute so bile res zelo težke," je priznal. "Sprva sploh nisem mogel verjeti, kaj se je pravkar zgodilo. Pred tem sem bil zelo samozavesten, bil sem prepričan, da mi bo uspelo. Nisem bil pripravljen na to, da bom izgubil štiri točke. Zato je bilo razočaranje na začetku ogromno. Glede na razvoj dogodkov in zelo dolgo čakanje na vrhu skakalnice je bilo vse zame veliko razočaranje in zelo žalostno," je povzel občutke, ki so ga prevzemali v izteku skakalnice v Bishofshofnu.

"Kritike so bile izrečene v afektu"

Zdaj ko so se čustva polegla, je Kraft, ki je na koncu osvojil tretje mesto, umaknil kritike, ki jih je izrekel na račun žirije, ki je počakala, da so se vetrovne razmere spremenile, preden je prižgala zeleno luč.

"Kritike so bile izrečene v afektu. Teden in pol kasneje pravim, da žirija ni naredila ničesar narobe. Edina stvar, ki jo želim izpostaviti, pa je, da skakalec na vrhu skakalnice potrebuje več informacij. Tako pa je ravno obratno in nimaš nobenih informacij o trenutni situaciji, ne veš, ali so razmere predobre ali preslabe. O tem bi se rad še enkrat pogovoril s FIS (Mednarodno smučarsko zvezo, op. a.)," je napovedal.

Kraft se je dotaknil tudi problematike opreme avstrijskih skakalcev, ki je postala ena glavnih tem v času letošnje novoletne skakalne turneje. Tekmeci so namreč sumili, da Avstrijci pred konkurenco skrivajo nove inovativne rešitve. Kraft takšna namigovanja zavrača. "Prepričan sem, da glede opreme nismo imeli velike prednosti. Enostavno smo delali zelo dobro in najboljše skakalne drese prihranili za ta trenutek. Verjamem, da vsak športnik na turnejo štirih skakalnic pride z najboljšo opremo."

Ženejo ga čustva

Na vprašanje, kakšne cilje si je v svoji že tako nadvse uspešni karieri še zastavil in kaj ga žene, da še naprej tako zavzeto trenira, je Kraft, trikratni zmagovalec svetovnega pokala, večkratni dobitnik medalj s svetovnih prvenstev in olimpijski prvak, odgovoril, da so mu najpomembnejša čustva.

"Ne želim si nalagati prevelikega bremena, saj sem dosegel že veliko več, kot sem si lahko predstavljal. Pomembnejša so mi čustva, ki jih doživljam, ko na desettisoče Avstrijcev, ekipa in družina spodaj stojijo z ramo ob rami in pojejo državno himno. To so trenutki, zaradi katerih tako rad treniram. Da lahko vedno znova doživljam ta čustva, zmagujem in pojem državno himno. To je tisto, kar me žene," je zaključil Avstrijec.

