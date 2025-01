Daniel Tschofenig je turnejo štirih skakalnic osvojil pred Janom Hörlom in Stefanom Kraftom, na petem in sedmem mestu na zadnji postojanki v Bischofshofnu pa smo videli še Maximiliana Ortnerja in Michaela Hayböcka. Vse to kaže na prevlado Avstrijcev, ki na turneji štirih skakalnic niso imeli prave konkurence.

Ko je nekdo tako dober, se razumljivo za njim ogromno praši. Nič drugače ni v avstrijskem primeru. Sven Hannawald, ki je kot zadnji Nemec osvojil novoletno turnejo leta 2002 s pokrom štirih zmag, je v intervju za Sport1 razglabljal o tej tematiki.

"Ker so Avstrijci kot ekipa dosegali uspehe v celoti, predvidevam, da so poleti ali na začetku zime odkrili nekaj novega glede materiala, posebej glede dresov. Mislim, da so imeli zelo kakovostne tkanine. A ni šlo le za material, temveč so bili tudi skoki na izjemno visoki ravni, kar jim je omogočilo, da so se tako oddaljili od konkurence," je dejal.

Ne dvomi o opremi, moti ga obnašanje

Da bi dvomil o ustreznosti njihove opreme, ne pride v poštev: "Ne. Obstajajo pravila: za dres, vezi in čevlje. FIS pri pregledih ni odkrila ničesar spornega, sicer bi o tem dobili poročilo. Tudi iz notranjih krogov nisem slišal nobenih govoric. Enkrat smo denimo videli, kako so pokrivali vezi, v Bischofshofnu pa Daniel Tschofenig po skoku ni imel pokritih. To je zame lutkovna predstava, ki jo uprizarjajo Avstrijci, ko opazijo, da so dva koraka pred drugimi. Nočem reči, da gre za zasmehovanje, vendar se že nekoliko norčujejo iz drugih in uživajo v tem, da vsi mislijo, da imajo neko 'čudežno vez'."

Sven Hannawald je leta 2002 osvojil novoletno turnejo. Kot zadnji Nemec. Foto: Getty Images

O pokrivanju vezi po skokih je med turnejo spregovoril že glavni trener avstrijske reprezentance Andreas Widhölzl: "Ta poteza je kot preventiva. Vezi so zelo drage. Skakalci imajo dovolj, ampak ne spet tako veliko rezervnih delov."

Zato pa so imeli vnovič grenak priokus po koncu turneje v nemškem taboru. Pius Paschke je v Oberstdorf prišel kot vodilni v skupnem seštevku, veliko se je pričakovalo tudi od Andreasa Wellingerja, vendar je bil prvi na koncu šesti, Wellinger pa deseti, kar ni potešilo apetitov nemške javnosti.

Na vprašanje, ali bi morali v nemški reprezentanci poiskati zamenjavo za glavnega trenerja Stefana Horngacherja, je Hannawald za Sport1 še odgovoril: "Ne. Jaz sem zadnji, ki bi dvomil o Stefanu Horngacherju. Vem, da ima izkušnje – s Kamilom Stochom je osvojil turnejo, in to celo z zmagami na vseh prizoriščih. Na koncu dneva je vse odvisno od posameznega skakalca. Kot primer naj navedem Philippa Raimunda. Ta se je v Garmischu spet našel, nato pa je v Innsbrucku naredil napako pri skoku in si uničil rezultat. To mi je pokazatelj, da težava ni v Stefanu Horngacherju. Vseeno bi želel podati majhen namig – po turneji bi bilo smiselno upoštevati drugačne parametre. Tudi nekdanji skakalci, kot sta Jens Weißflog ali Helmut Recknagel, pravijo, da je treba turnejo sprejeti takšno, kot je. Upamo, da bomo z zunanjimi namigi pripomogli k notranji razpravi in da bomo v prihodnje 6. januarja končno spet slišali nemško himno."