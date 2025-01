Da finančne razmere v norveških smučarskih skokih niso najboljše in da morajo skakalci tudi sami odpreti denarnice za treninge, so vikingi, ki redno nastopajo v svetovnem pokalu, izpostavili že večkrat. Še težje je tistim, ki niso konstantno del najvišje tekmovalne ravni, pač pa se tja šele prebijajo.

To je na lastni koži okusil tudi Benjamin Østvold, ki je poleti ostal brez nekaterih osebnih sponzorjev, mesta v prvi ekipi pa ni imel zagotovljenega. V želji po zasledovanju svojih skakalnih sanj se je obrnil na javnost, da bi mu ta s prispevki olajšala pot, ob tem pa ob treningih zagrizel v delo. Zadnji dve leti je delal v tovarni v Raufossu, pred kratkim pa našel novo službo v hotelu v Gjøviku, kjer dela v nočni izmeni.

Z zadnjimi tekmami si je olajšal nadaljevanje sezone, a ostaja na realnih tleh

S spodbudnimi nastopi v celinskem pokalu si je prislužil mesto v svetovnem pokalu. Sredi decembra je v Engelbergu z 20. in osmim mestom prepričal trenerja Magnusa Breviga, da ga je ta uvrstil v ekipo za novoletno turnejo. V skupnem seštevku jo je končal na 13. mestu, kar je bila tretja najvišja uvrstitev med Norvežani. V Bischofshofnu je s šestim mestom vpisal najboljšo uvrstitev svetovnega pokala.

"Na vrhu skakalnice je bilo noro, toliko stvari se ti podi po glavi. Bilo me je kar malo strah, ko sem sedel tam na vrhu in slišal, da so nekateri skočili 140 metrov. Zelo sem vesel, da mi je uspelo doseči to super uvrstitev," je dejal za norveški medij NRK.

Zaradi zahtevnih finančnih razmer zadnja leta ob skokih dela, saj drugače ne bi mogel slediti svojim športnim sanjam, pravi. Po novoletni turneji se je odpravil domov, kjer ga je čakala nočna izmena v hotelu. Foto: Guliverimage

Na zadnjih šestih tekmah je tako zaslužil slabih 15 tisoč evrov, kar mu bo olajšalo nadaljevanje sezone. 23-letnik je vesel finančne injekcije, a ostaja na realnih tleh. Tako bo tudi nočno delo v hotelu ostalo na njegovem urniku. Kot je dejal po turneji, ga je že kaj hitro po prvem vrhuncu sezone čakala služba.

"Dobro je, da mi je uspelo toliko zaslužiti z zadnjimi skoki. Zaradi tega grem lahko z nekoliko večjo samozavestjo v preostanek sezone, kar mi zelo pomaga. A takoj ko se od tu (z novoletne turneje, op. p.) vrnem domov, grem nazaj v službo, saj bo treba še naprej služiti denar," pravi Østvold, ki v hotelu preživi tudi več noči na teden.

Visok cilj že za letošnjo sezono

Zdaj upa, da bi se lahko zasidral v prvi ekipi in bi bilo teh dni posledično manj, saj ima v skokih visoke cilje. Velikega si je zadal že za to sezono: "Moj glavni cilj v tej sezoni je osvojiti kolajno na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. To je tisto, za kar si prizadevam." Nordijsko svetovno prvenstvo bo v njegovi domovini februarja in marca.

23-letnik si želi, da bi že v letošnji sezoni naredil preboj in na domačem svetovnem prvenstvu osvojil kolajno. Foto: Guliverimage

Z njegovimi nastopi je zelo zadovoljen tudi Brevig: "Benjamin me je zelo navdušil. Ko je lani dobil priložnost, se je izkazal, letos pa je naredil še korak naprej. Zelo spodbudno."

Østvold bo del norveške falange v svetovnem pokalu znova lahko čez deset dni, ko se bo skakalna karavana zbrala v Zakopanah.

