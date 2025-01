Japonski skakalni as Rjoju Kobajaši je v ponedeljek podelil zlatega orla svojemu nasledniku Danielu Tschofenigu in sporočil, da bo izpustil naslednjo postajo svetovnega pokala (Zakopane). Formo bo poskušal izboljšati v domovini.

Eden tistih, ki jim v novi sezoni svetovnega pokala ne gre po željah, je japonski smučarski skakalec Rjoju Kobajaši. Drugi skakalec lanske zime je na pravkar končani novoletni turneji branil zlatega orla, a je bilo kaj hitro jasno, da mu podvig v lovu na četrto skupno zmago ne bo uspel.

18., 28., 20. in 24. mesto je precej manj od pričakovanj na turneji, po kateri je glavno nagrado zlatega orla predal nasledniku Danielu Tschofenigu in se umaknil iz svetovnega pokala. Ta se bo nadaljeval 18. januarja v Zakopanah, a brez japonskega predstavnika, ki se bo posvetil treningom in formo pred nadaljevanjem sezone poskušal dvigniti na Japonskem.

"Že večji del sezone se mučim. Takšne stvari se dogajajo. Upam, da mi bo kmalu uspelo narediti kakšen dober skok," je po koncu turneje, na kateri je zasedel skupno 15. mesto, dejal za japonske medije in dodal, da bo konstantnost in boljše čase iskal v Saporu.

V svetovni pokal se namerava vrniti konec meseca. Takrat bodo na sporedu prvi poleti sezone v Oberstdorfu. In še kako je svež spomin na Kobajašijev izjemen spomladanski polet, ko je na Islandiji odjadral vse do 291 metrov ...