Veliki zmagovalec novoletne turneje je postal Avstrijec Daniel Tschofenig, ki je dobil avstrijski troboj s Stefanom Kraftom in Janom Hörlom. Na treningu in v kvalifikacijah na zadnji postojanki v Bischofshofnu je kazalo, da naprava bolj ugaja Kraftu in Hörlu. Zlasti prvemu, ki je bil najboljši. Tudi v poskusni seriji in tudi v prvi seriji tekme.

Bil je v vodstvu na tekmi in v vodstvu v skupni razvrstitvi turneje. A na koncu je doživel enega najbolj grenkih večerov v svoji karieri. Zaradi nepredvidljivih vetrovnih razmer je moral minute čakati na svoj drugi skok in pri tem izgubil sproščenost. Večino časa je bil s hrbtom celo obrnjen proti izteku skakalnice, saj ni želel gledati v iztek, kjer se je trlo avstrijskih ljubiteljev skokov. "Ali je bilo pošteno? Ne, mislim, da ne," je bil neposreden Kraft, ki je v drugo skočil premalo, da bi ostal sam na vrhu.

Na koncu je bil celo tretji in vidno pretresen ter šokiran nad razpletom. Razočaran je bil tudi Hörl, ki je zlatega orla izgubil zaradi slabšega doskoka v drugi seriji. Zato pa se je najbolj smejalo Tschofenigu.

Stefan Kraft in njegova žena Foto: Guliverimage

"Ampak to je šport na prostem, to je del tega," je vidno razočarani, a mirni Kraft dodal v intervjuju za ORF v izteku skakalnice Paula Außerleitnerja v Bischofshofnu.

"Čakati tako dolgo ni zabavno," je povedal Salzburžan, ki je na 73. izdaji turneje zmagal v Oberstdorfu in na Bergislu v Innsbrucku. "Čeprav vedno verjameš, da bodo počakali, da bo imel skakalec prave razmere," se je obregnil v vodstvo tekmovanja. Videti je bilo, kot da niso natančno vedeli, kaj storiti ob njegovem nastopu. In so čakali. Predolgo za Krafta. Marsikdo je bil mnenja, da bi lahko znižali zaletišče in bi Avstrijec v doglednem času opravil s svojim drugim nastopom.

"Zlati orel preprosto ni želel k meni, to lahko povem na glas," je dejal Kraft, ki se je pokazal tudi kot pravi ekipni igralec: "Za našo ekipo se ni moglo zgoditi nič boljšega. Prišel bom v pravo razpoloženje za praznovanje."