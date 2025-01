Informacijo, ki v praksi pomeni, da srednje skakalnice na Ljubnem, v Beljaku ali Hinzenbachu ne bi bile več del svetovnega pokala, je pred dnevi na novinarski konferenci v Bischofshofnu potrdil tudi tekmovalni direktor moškega dela skakalnih tekem Sandro Pertile. "Naš cilj je, da bi imeli v sezoni 2026/27 skupne moške in ženske tekme," je napovedal Pertile in pošteno razburkal skakalno sceno.

Na novico se je ostro odzval direktor športne zveze dežele Koroške Arno Arthofer. "Čutimo, da nas je Fis prevarala in ogoljufala! Obljubili so nam dolgoročno sodelovanje. Avstrijska smučarska zveza, deželna in zvezna vlada so vložili od 2,5 do 3,5 milijona evrov, da so objekti v Beljaku dosegli primeren standard. S tem (z odpovedjo tekem na omenjeni skakalnici, op. a.) pa so ogroženi vsi naši mladi talenti. Če ne bo več Alpenarene, na Koroškem ne bomo imeli nordijskih zimskih športnikov," je v pogovoru za koroški Kronen Zeitung opozoril Arthofer.

Nika Prevc je na obeh zadnjih tekmah v Beljaku stala na zmagovalnem odru. Foto: Guliverimage

Skakalno srenjo je dodatno razburila izjava Pertila, da upa, da bodo tekme kmalu lahko izpeljali tudi v Rusiji. "Gre za državo v vojni in neodgovorno je razmišljati o organizaciji tekem na takih prizoriščih. Počasi ga (Pertila, op. a.) zanaša v sfere, ko bomo morali reči, da je kot direktor tekmovanja nesposoben. Prav tako pa ne razume nalog Fis. Dodeljevanje prizorišč je odgovornost nacionalnih zvez!" je opozoril Arhofer, ki je celo podvomil o Pertilovem duševnem zdravju. "Neverjetno! Morda bi bilo treba preveriti psihično zdravje tega gospoda. Fis bi se morala vprašati, ali je sploh še sposoben za opravljanje funkcije!"

Na dogajanje se je odzval tudi predsednik koroške smučarske zveze Dieter Mörtl, ki je dejal, da načrtom o združitvi koledarja moških in ženskih tekem v smučarskih skokih nasprotuje tudi Slovenija. "Fis že čuti pritisk, odzvalo se je že več držav. Slovenija je že sporočila, da ne bo dovolila odvzema ženske tekme na Ljubnem!"

