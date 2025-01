Vseh pet slovenskih orlov na tekmo, a le Domen Prevc kot nosilec

Smučarski skakalci so danes na zadnji postaji novoletne turneje v Bischofshofnu opravili s kvalifikacijami za ponedeljkovo tekmo. Na to se je uvrstilo vseh pet slovenskih orlov, najboljši med temi pa je bil Domen Prevc, ki bo edini nosilec v parih jutrišnje prve serije. V Avstriji se bo odvil hud boj med domačo trojico Stefan Kraft, Jan Hörl in Daniel Tschofenig za zlatega orla. Tekmovalce v skupnem seštevku turneje loči le 1,3 točke. Od Slovencev je najvišje v seštevku turneje, na osmem mestu, Anže Lanišek.

Anže Lanišek in Domen Prevc sta se dobro odrezala že na današnjem treningu pred kvalifikacijami, na teh pa je bil med Slovenci najboljši Prevc, ki je poletel 139 metrov in zasedel deseto mesto. Na ponedeljkovo tekmo so se zanesljivo uvrstili tudi preostali štirje slovenski orli, Timi Zajc (130,5 m) je bil 26., Lanišek (128,5 m) 30., Lovro Kos (124,5 m) 33. in Žiga Jelar 121 m) 47..

Najboljšo formo tudi na zadnji postaji turneje kažejo avstrijski tekmovalci, na prvem treningu je zablestel Stefan Kraft, na drugem Jan Hörl. Kvalifikacije je dobil Kraft, pred rojakom Maximilianom Ortnerjem in Švicarjem Gregorjem Deschwandnom.

Pari s slovenskimi skakalci: Timi Zajc (Slo) – Markus Müller (Avt)

Anže Lanišek (Slo) – Kristoffer Eriksen Sundal (Nor)

Lovro Kos (Slo) – Stefan Embacher (Avt)

Hannes Landerer (Avt) – Domen Prevc (Slo)

Žiga Jelar (Slo) – Daniel Tschofenig (Avt)

Bischofshofen, trening in kvalifikacije:

Pred smučarskimi skakalci je le še zadnja tekma 73. novoletne turneje, na kateri se bo po desetletju znova smejalo Avstrijcem. Zadnji Avstrijec, ki je osvojil prestižno turnejo, je bil v sezoni 2014/15 Stefan Kraft in prav on je z zmago v Innsbrucku prevzel vodstvo v seštevku prvega vrhunca sezone.

A bitka bo še huda, Jan Hörl po šestih skokih zaostaja zgolj 0,6 točke, Daniel Tschofenig pa zgolj 1,3 točke. Na četrtem mestu je Švicar Gregor Deschwanden s skoraj 24 točkami zaostanka.

Trojico v seštevku turneje po šestih skokih loči le 1,3 točke. Kdo bo osvojil zlatega orla? Jasno bo v ponedeljek zvečer. Foto: Reuters

Slovenci še naprej čakajo na prve stopničke sezone svetovnega pokala. Bi jih lahko dočakali v ponedeljek, ko bo ob 16.30 na sporedu zadnje dejanje?

Po ponedeljkovi tekmi sledi nekaj premora, saj bi morali prihodnji konec tedna tekmovati v Italiji, a skakalnice na olimpijskem prizorišču v Predazzu niso pripravljene, tako da bodo imeli prost konec tedna. V tekmovalni ritem svetovnega pokala se bodo vrnili 18. januarja v Zakopanah, kjer bosta na sporedu ekipna in posamična tekma.

Vrstni red na novoletni turneji (3/4): 1. Stefan Kraft (Avt) 887,1 točke

2. Jan Hörl (Avt) 886,5

3. Daniel Tschofenig (Avt) 885,8

4. Gregor Deschwanden (Švi) 863,3

5. Johann Andre Forfang (Nor) 852,5

6. Pius Paschke (Nem) 847,5

8. Anže Lanišek (Slo) 823,9

22. Domen Prevc (Slo) 627,0

26. Timi Zajc (Slo) 611.9

