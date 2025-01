Nemka v finalu ugnala vodilno po polovici Niko Prevc in nekoliko zvišala prednost

Zmagovalka prve od dveh posamičnih tekem v Beljaku je vodilna skakalka zime Katharina Schmid, ki je za 4,5 točke prehitela vodilno po prvi seriji Niko Prevc, pred nastopom katere so znižali nalet. Schmid je v skupnem seštevku svetovnega pokala prednost pred Prevc, ki je v kvalifikacijah poskrbela za nov rekord skakalnice – 102 metra –, zvišala na 46 točk. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je stopila Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger. Do točk so prišle še tri Slovenke, Ema Klinec je bila 12., Taja Bodlaj 23., Tina Erzar pa 25. V ponedeljek bo tu še ena posamična tekma.

Smučarske skakalke konec tedna preživljajo na Koroškem, natančneje v Beljaku, kjer je Nika Prevc lani prvič skočila do rumene majice, ki je nato vse do konca sezone ni izpustila iz rok in osvojila kristalni globus. Tudi danes je bila blizu novi, že četrti zaporedni zmagi, a je na koncu za 4,5 točke zaostala za vodilno v svetovnem pokalu Katharino Schmid, tretje mesto je pripadlo Avstrijki Jacqueline Seifriedsberger.

Prevc je bila najboljša na jutranjem treningu, ki so ga nekatere najboljše skakalke zime izpustile, v kvalifikacijah pa je skočila vse do 102 metrov in postavila novo rekordno znamko skakalnice. Tudi po polovici tekme, ki so jo zaznamovale spremenljive vetrovne razmere – nekatere so prejele vetrovni odbitek, druge dodatek –, je bila v vodstvu. Z 99 metri je bila najdaljša v prvi seriji in imela sedem točk prednosti pred drugo Schmid, tretja Avstrijka Lisa Eder pa je zaostajala že 13 točk.

Katharina Schmid se veseli nove zmage, prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala je pred Prevc nekoliko zvišala – na 46 točk. Foto: Guliverimage

Ko je osma po prvi seriji Alexandria Loutitt ob vzgorniku skočila do 94 metrov, je prišlo do znižanja zaletnega mesta za eno, na deveto. Seifriedsberger je v finalu nato ob vetru v hrbet prav tako skočila 94 metrov in pred zadnjima dvema tekmovalkama, ko je veter znova obrnil smer, vztrajala v vodstvu. Schmid je izkoristila pomoč vetra in s 97 metri prevzela vodstvo. Žirija je reagirala in pred Prevc zaletišče znižala še za eno, na osmo. Najstnica je imela po odskoku nekaj težav in pristala pri 94 metrih, kar je zadostovalo za drugo mesto. Za Nemko je zaostala 4,5 točke.

Schmid nekoliko zvišala prednost Zmagovalka tekme Schmid je z zmago nekoliko zvišala prednost v skupnem seštevku, pred drugo Prevc ima 46 točk prednosti. Tretja Selina Freitag zaostaja že več kot 300 točk. Klinec je na osmem mestu.

Do točk še trio Slovenk

V finalu smo videli še tri Slovenke. Ema Klinec (92 in 89 metrov) je po prvi seriji zasedala 12. mesto in ga zadržala tudi po drugem skoku, Taja Bodlaj (87 metrov, 90,5 metra) je v finalu prav tako zadržala mesto iz prve serije in osvojila točke za 23. mesto. Dve mesti pa je v finalu pridobila Tina Erzar (80 metrov, 81,5 metra), ki je končala kot 25.

Ema Klinec je končala na 12. mestu. Foto: Guliverimage

Komar in Košnjek prekratki za finale

V prvi seriji sta nastopili še dve Slovenki. Katra Komar je z 81,5 metra dolgim skokom končala na 34. mestu, Ajda Košnjek (79,5 metra) pa je zasedla 37. mesto.

V ponedeljek še ena tekma, nato odhod na Japonsko

V ponedeljek bo v Beljaku na sporedu še druga tekma, kvalifikacije se bodo začele ob 13.00, tekma pa bo 14.20.

Po Beljaku se bodo skakalke odpravile na Japonsko, kjer bodo med 17. in 26. januarjem tekmovale v Sapporu in Zau.

Izidi: 1. Katharina Schmid (Nem) 264,7 (95,5/97,0)

2. Nika Prevc (Slo) - 4,5 (99,0/94,0)

3. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 13,3 (92,0/94,0)

4. Lisa Eder (Avt) 13,5 (93,0/93,5)

5. Selina Freitag (Nem) 19,3 (91,5/90,0)

6. Anna Odine Stroem (Nor) 19,8 (94,0/94,5)

...

12. Ema Klinec (Slo) 36,0 (92,0/89,0)

23. Taja Bodljaj (Slo) 56,2 (87,0/90,5)

25. Tina Erzar (Slo) 62,8 (80,0/81,5)

...

34. Katra Komar (Slo) 171,7 (81,5)

37. Ajda Košnjek (Slo) 175,9 (79,5) Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Katharina Schmid (Nem) 655

2. Nika Prevc (Slo) 609

3. Selina Freitag (Nem) 348

4. Lisa Eder (Avt) 345

5. Anna Odine Stroem (Nor) 312

...

8. Ema Klinec (Slo) 274

31. Taja Bodljaj (Slo) 24

33. Nika Vodan (Slo) 20

36. Tina Erzar (Slo) 14

Prevc v kvalifikacijah z rekordom

Mesto na tekmi si je priborilo vseh šest Slovenk. Kvalifikacije sta zaznamovala spremenljiv veter in spreminjane zaletnega mesta med 12. in 8. Kvalifikacijska zmaga je pripadla vodilni skakalki zime Schmid, ki je pristala pri 97 metrih in za 4,4 točke ugnala Prevc.

Ta je skakala z zaletnega mesta višje kot Nemka in ob vetrovnem odbitku kot edina skočila prek sto metrov, s 102 metroma se je podpisala pod nov rekord naprave, a zaradi slabšega doskoka prejela nižje ocene. Na tretjem mestu je s 6,2 točke zaostanka končala Alexandria Loutitt (99 metrov).

Druga iz treninga, na katerem nekatere najboljše niso skakale, Klinec, je skakala v zahtevnih razmerah, prejela 6,1 točke vetrovnega dodatka, njenih 85 metrov je zadostovalo za 12. mesto. Taja Bodlaj (90 metrov) je bila 21., Tina Erzar (88,5 metra) 22., Katra Komar (87,5 metra) 23., Ajda Košnjek (83,5 metra) pa 36.

Beljak, kvalifikacije: