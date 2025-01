Nika Prevc na prizorišču, kjer je prvič oblekla rumeno majico

Smučarske skakalke bodo tekmovalno sezono nadaljevale v nedeljo in to v Beljaku, kjer se Nika Prevc počuti zelo domače. Branilka kristalnega globusa je lani na Koroškem dvakrat zmagala in tam prvič oblekla rumeno majico vodilne skakalke. Trenutno je v skupnem seštevku druga, za vodilno Katharino Schmid zaostaja le še 26 točk.

Ženska skakalna karavana se je po mini turneji dveh večerov, kjer je Nika Prevc ubranila skupno zmago, iz Nemčije preselila v Avstrijo. Tam jo v nedeljo in ponedeljek čakata dve posamični preizkušnji.

Skakalke bodo tekmovale v Beljaku, ki je skoraj domače prizorišče in ki ga ima Prevc v zelo lepem spominu. V lanski sezoni je na Koroškem zmagala na obeh tekmah. In to prepričljivo, z več kot 20 točkami prednosti. Slovenska najstnica je po uvodni zmagi v Beljaku tudi prvič oblekla rumeno majico vodilne v seštevku svetovnega pokala in jo zadržala do konca sezone ter osvojila kristalni globus.

Za Katharino Schmid zaostaja le še 26 točk. Foto: Guliverimage

Prevc je takrat rumeno majico vzela Francozinji Josephine Pagnier, zdaj pa bo imela priložnost, da jo "sleče" Katharini Schmid. Prednost Nemke se je po zadnjih odličnih predstavah Gorenjke stopila na zgolj 26 točk.

"Zelo sem zadovoljna z začetkom tega novega leta. Sicer vem, kaj bi lahko še izboljšala, a za to imam še celo leto časa," je po dveh zmagah v Nemčiji dejala Prevc, ki je zdaj že pri 11 posamičnih zmagah.

Več zmag imata le Peter in Primož

Več od nje sta jih zbrala le še upokojeni brat Peter, ki je s 24 zmagami rekorder, in Primož Peterka, ki se je ustavil pri številki 15.

Po Beljaku na Japonsko Ema Klinec je bila po zadnji tekmi v Nemčiji zadovoljna s predstavami. Foto: Guliverimage

Spored v Beljaku se bo začel zgodaj zjutraj v nedeljo s treningom, ob 10.00 sledijo kvalifikacije, ob 11.15 pa tekma.

Glavni trener Jurij Tepeš se nadeja, da bo tokrat med trideseterico več Slovenk, kot jih je bilo na nemških prizoriščih, kjer se je v finale uvrstilo le 20 skakalk. Ob Prevc je tam do finala skočila le še Ema Klinec, ki je nakazala, da je v vse boljši formi in gre lahko v Beljak z dobrimi občutki.

Po Beljaku se bodo skakalke odpravile na Japonsko, kjer bodo med 17. in 26. januarjem tekmovale v Sapporu in Zau.

Spored, Beljak Nedelja, 5. januar

8.30 trening

10.00 kvalifikacije

11.15 posamična tekma Ponedeljek, 6. januar

13.00 kvalifikacije

14.20 posamična tekma

Svetovni pokal, skupno (7 od 26): 1. Katharina Schmid (Nem) 555 točk

2. Nika Prevc (Slo) 529

3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 306

4. Selina Freitag (Nem) 303

5. Lisa Eder (Avt) 295

6. Anna Odine Stroem (Nor) 272

7. Ema Klinec (Slo) 252

