Smučarski skakalci so se po dveh nemških postajah 73. novoletne turneje v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu preselili v Avstrijo. Na znameniti skakalnici Bergisel nad Innsbruckom so v petek opravili kvalifikacije. Najboljši je bil Avstrijec Jan Hörl (135 metrov), ki je poskrbel tudi za daljavo dneva. Drugi pred 8000 gledalci je bil Norvežan Johann Andre Forfang (127,5 m, 134,8), tretji Švicar Gregor Deschwanden (130 m, 134,2). Na sobotno tekmo se je uvrstilo vseh pet slovenskih tekmovalcev. Najbolj se je izkazal Domen Prevc (14. mesto). Timi Zajc je bil 16., Anže Lanišek 18,. Žiga Jelar, ki mu je veliko moči vzela bolezen, 46., kot zadnji pa se je med 50 udeležencev sobotnega spektakla uvrstil še Lovro Kos.